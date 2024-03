Vyždímali jsme se do maxima, hlesl Doudera. Konečně se dostane ze zimáku

„Je to pro nás těžký a hořký konec, ale za to, jak jsme se do série vrátili, jsem na kluky hrdý. Na to, jak jsme dokázali Třinec potrápit,“ prohlásil českobudějovický obránce Milan Doudera, který předchozích devět sezon válel v ocelářském celku.

Třinecký trenér Zdeněk Moták o něm po sérii prohlásil, že má reprezentační formu.

Vnímali hokejisté Motoru České Budějovice, že mohli být první v historii extraligy, kteří v play off otočí stav z 0:3 na 4:3?

„Moc ne,“ odpověděl jejich útočník Milan Gulaš. „Soustředili jsme se na hru, která nás dovedla do sedmého zápasu. Jeden gól, nebudu počítat ten do prázdné brány, rozhodl a tak to prostě je.“

Každopádně Motor zabral až po třech čtvrtfinálových porážkách.

„Věděli jsme, že když prohrajeme další zápas, tak je konec. Možná z nás tím spadla i nějaká tíha a v každém dalším utkání jsme byli uvolněnější, protože jsme věděli, že nemáme co ztratit. Dneska to bylo o jednom gólu a my byli bohužel ti smutnější,“ řekl Doudera.

Ocelářům k vítěznému gólu Miloše Romana v 50. minutě pomohl odraz kotouče před odkrytou branku...

„V takových zápasech to tak bývá, že se puk k někomu odrazí od brusle, od kalhot. Takový gól často rozhoduje a zase se to potvrdilo. Pak už si Třinec vedení zkušeně pohlídal. Bylo nějakých deset minut do konce a času na odpověď už moc nezbývalo. A ani jsme se do nějaké šance nedostali,“ řekl Doudera.

Českobudějovičtí se shodli, že sezonu nebudou hodnotit negativně. „Jsme rádi, že jsme si prošli takovými těžkými zápasy, které nám dají zkušenosti do dalších sezon,“ prohlásil Doudera.

„Byl to sedmý zápas, je to o nějaké jedné chybě. My jsme ji udělali a bohužel nás to stálo sérii. Byli jsme v euforii, to je jasné, ale každý zápas je jiný. Nelítali jsme v oblacích,“ upozornil českobudějovický trenér Ladislav Čihák.

„Hokej hraju už nějaký ten pátek a vážím si toho, že jsem si tuhle sérii mohl zahrát,“ uvedl Milan Gulaš. „Tohle mě v osmatřiceti motivuje, abych hrál dál. To jsou zápasy, na které nezapomenete do konce života. A když se to spojí s fanoušky, kteří vás podporují, a má to takovou atmosféru, grády, je to fajn pro všechny.“

Ve třetí třetině sedmého čtvrtfinále se zdálo, že českobudějovickým hokejistům přece jen částečně ubývají síly.

„Asi ano, souhlasím,“ připustil Doudera. „Pro nás to byl desátý zápas v krátké době. Navíc Třinec je velmi těžký soupeř. Vyždímali jsme se do maxima. Nechali jsme tam všechno.“

Bude nyní Doudera sledovat, jak si povedou jeho bývalí spoluhráči?

„Teď si dám od hokeje voraz, protože to bylo fakt náročné. Tím, že jsme hráli i to předkolo, tak jsme byli vkuse na zimáku. Postupem času si ale nějaké zápasy pustím a budu jim držet palce,“ řekl Milan Doudera.