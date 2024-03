Třinecký útočník Voženílek zakázal synovi, aby fandil Motoru

„Nevím, jestli to mám říkat takto veřejně, ale... Nejstarší se narodil v Hradci Králové, takže když nehrajeme my, fandí jemu. Nejmladší v Třinci, takže to je jasné. A ten druhý říká, že se narodil v Motoru.“ To znamená v Českých Budějovicích, kde Voženílek působil dvě sezony, než v roce 2022 přestoupil do Třince.

Komu synek vlastně ve čtvrtfinále fandí? Má ve svých třech letech už jasno? „Popravdě docela ano,“ usmál se Voženílek. „Fandí Motoru, ale samozřejmě před našimi zápasy s Českými Budějovicemi jsem mu to zakázal. Teď neměl na výběr.“

Budějovice – Třinec Úterý 17.30 online

Třinecký útočník pochopitelně žertoval. „Ale v každé sérii, když hraji já, kluci fandí mi a za to jsem rád,“ dodal.

Každopádně na České Budějovice má pěkné vzpomínky. A nejen díky nynějším vypjatým soubojům. „První myšlenka, která mě v souvislosti s Budějovicemi napadne, je, že je to hezké město. A narodil se mi tam syn...“

Také tam před příchodem do Třince, s nímž loni získal svůj první titul, vybojoval extraligový bronz. A o ten se před dvěma roky rval i se zlomenou kostí v obličeji, když ho na tréninku zasáhl puk po střele Milana Gulaše.

„Občas, když vidím, jak střílí one timer (z první), tak se mi to připomene,“ připustil útočník, jenž tehdy v semifinále proti Spartě Praha nastupoval s celoobličejovým krytem.

Sparta by případně v boji o finále čekala Třinecké i nyní. Právě o ní a Pardubicích se hovoří jako o největších favoritech na celkový triumf. Obhájci minulých čtyř titulů z Třince jsou tak nějak třetí vzadu...

„Vy o něčem musíte psát a my to respektujeme. Je jasné, že vždy budou nějaké prognózy, ale finální výsledek je ten na ledě. My k tomu přistupujeme s pokorou a uvidíme, co to přinese,“ namítl Daniel Voženílek.