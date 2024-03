Hrachovina nepřemýšlí nad zápisem do historie. Třeba nám pořídí hydroplán, říká

Raketový start a gól Milana Gulaše hned ve 27. sekundě určil ráz zápasu. Třinecký brankář Ondřej Kacetl při své letošní premiéře lovil puk ze sítě pak ještě jednou, třetí trefu přidali Jihočeši při hře soupeře bez gólmana.

A českobudějovičtí fanoušci si užili hokejový svátek, na jehož konci si aréna zaskákala, obíhaly jí mexické vlny a soupeře vyprovodili skandováním „Už vám to letí,“ kterým reagovali na přílet Ocelářů letadlem na šesté čtvrtfinále.

I Hrachovina pokřik slyšel a při otázce na něj se pousmál. „Mají neomezené možnosti, tak letěli letadlem. Za mě je to normální. Když na to mají peníze, tak proč ne. Já bych letěl taky,“ uvedl.

Na rozhodující sedmý duel, který se hraje ve čtvrtek v Třinci, však pojedou Budějovičtí o den dříve pravděpodobně autobusem. „Jestli nám někdo koupí hydroplán, tak určitě poletíme,“ glosoval.

Nálada panuje aktuálně výrazně veselejší v týmu Motoru, který teprve jako čtvrtý český tým v historii vyrovnal sérii z 0:3 na 3:3. Ale obrat z 0:3 na 4:3? To se ještě v extralize nikomu nepovedlo. „Historie to bude, až se to opravdu stane. Šestý zápas už je teď minulost,“ řekl gólman.

Co vedlo k povstání Jihočechů v sérii, to budějovický gólman dokáže jasně popsat. A věří, že i v sedmém střetnutí je vše otevřené. „Začali jsme být trošku svině. Oni umí hrát svůj hokej, své DNA, které používají několik let. My jsme se to chvíli učili, tři zápasy jsme za to platili daň,“ bilancoval.

Mimořádný počin může Motor dokonat ve čtvrtek večer. Nebo Třinec uhájí svoji dlouhou neporazitelnost v sériích play off? „Pořád můžeme jenom získat. Uspěje ten, kdo bude víc chtít a bude mít na své straně štěstí,“ předpověděl Hrachovina.