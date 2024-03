Pod tlakem je Třinec, cítí budějovický Kondelík. Ocenil i „55letého Pecha“

Oceláři po Kondelíkově faulu v 53. minutě získali 49 vteřin trvající přesilovku pěti proti třem.

„V první řadě musím vyzdvihnout výkon našeho brankáře, Dominik byl fantastický celý zápas,“ prohlásil vytáhlý centr po vítězství poměrem 3:2. „A ve třetí třetině, když jsem se nechal blbě vyloučit do tří, kluci odvedli vynikající práci. Třinec neměl ani střelu, což byl zásadní moment.“

Co se s vaším mužstvem stalo na začátku třetí části, kdy domácí vyrovnali a váš trenér Ladislav Čihák si bral oddechový čas?

Věděli jsme, že nás budou tlačit, trochu proházeli lajny, sedlo jim to. Dostali jsme blbý gól hned na začátku, což je také nakoplo. Zaplaťpánbůh, že jsme to zvládli. Teď už se může stát cokoli. Všechny zápasy byly vyrovnané.

Jak vidíte vaše šance?

Stojíme v rohu a zády ke hře, nemáme kam uhnout. Pokud prohrajeme, máme konec sezony. Ale pod tlakem jsou oni. My se vracíme do Budvar arény, kde vládne fantastická atmosféra, diváci jsou naším šestým hráčem. Což je obrovská výhoda, která nám dává velkou šanci zvítězit.

Dá se říct, že jste se částečně uvolnili, když jste v sérii prohrávali už 0:3 na zápasy?

Máme hlavně fantastickou partu. Není tady jediný hráč, který by to zabalil. Po třetím zápase jsem říkal, že do čtvrtého půjdeme všichni naplno. Ukázalo se to u nás doma i tady. Všichni to viděli. Kluci skvěle blokovali, Michal Gulaši, Kuba Valský, Lukáš Pech a další… Když my mladší vidíme, jak „pětapadesátiletý Pecháček“ skáče po hlavě do střel, dělá to pak každý z nás.

Třinečtí hokejisté Petr Vrána (vlevo) a Patrik Hrehorčák padají na soupeře z Českých Budějovic Jáchyma Kondelíka během čtvrtfinále play off.

Přesto, neříkáte si, že jste zabrali přece jen o něco později?

Nad tím teď nemá cenu tápat. Bylo to 3:0, je to 3:2, což nám pořád dává šanci. Naším cílem bylo vrátit sérii domů, což se povedlo. Znovu do toho musíme dát sto dvacet procent.

Ukázala se u vítězného gólu síla Milana Gulaše?

Samozřejmě. Nejdřív snad zblokoval střelu. Buď on, nebo Ordy (Jan Ordoš). Zatáhli puk dopředu a Guli ukázal, že je střelec. Pokud se dostane do šance, málokdy mine. Je hodně důležité, když jsme jako tým zrovna dole, že přijde on a zvedne nás vítězným gólem. Krásně to trefil.

Rozhodující gól budějovického útočníka Milana Gulaše:

Sérii si užívá i obránce Milan Doudera, který v minulých letech s Třincem sbíral tituly. Pomáhá v útoku, spolehlivý je v obraně. Vám nahrával na první gól.

Celou dobu si vede fantasticky. Hlavně při oslabení tři na pět ve třetí třetině dvakrát vybojoval skvěle puk. Milan je výborný hráč, parádně mě našel, byl to vyloženě jeho gól. Já střílel do prázdné branky. V celé sérii ukazuje, jak je zkušený, je vidět, že všechny ty tituly nemá zadarmo. Když je ve hře pod tlakem, dokáže si puk zkušeně podržet, perfektně čte hru, umí si zachovat chladnou hlavu.

Budějovická souhra zakončená Jáchymem Kondelíkem:

Sérii za stavu 0:3 na zápasy zatím nikdo ve vyřazovací části extraligy neotočil. Věříte si?

(Usmívá se) Věříme si od začátku. Bezmezně věřím každému našemu hráči. Pokud náhodou někdo vypadne, nastoupí jiní. Podívejte na Tomiče (Toman), jak to zvládá. Máme fakt kvalitní mužstvo, výborné brankáře. Stát se může cokoli.