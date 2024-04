Šest gólů s Kacetlem nezamává. Za jednu výhru jsme rádi, říká Cienciala

„Byl to těžký zápas. Čekali jsme, že na nás soupeř vlétne, a to se stalo. Srovnali jsme na 3:3 a v té třetí třetině jsme toho potom měli daleko víc. Ale dopustili jsme se jedné malé chybičky, inkasovali po ní na 3:4... Pak už jsme hru otevřeli a napadalo to tam,“ uvedl.

„Ovšem to nic neřeší – jsme rádi, že jsme tu získali jeden bod a jedeme s ním zpátky do Třince,“ doplnil 28letý Cienciala, ještě nedávno hráč Dynama.

Trápí vás na Třinec nezvykle vysoký počet obdržených gólů? Nemůže to rozhodit brankáře Kacetla?

Nemyslím si. Ondra je profík a gólmani tohle zažívají každou sezonu, takže se vážně nebojím, že by těch šest gólů mělo s jeho psychikou nějak zamávat. Nijak nám to nevadí.

Nakolik vaše mužstvo poznamenalo zranění obránce Martina Marinčina, který duel nedohrál? Už tak jste vzadu bez další klíčové postavy Jakuba Jeřábka...

Je to velká ztráta, Mari hraje obrovskou porci minut. Ale máme v týmu další kluky, kteří se s tím poprali výborně. Jak jsme to srovnali na těch 3:3, hráli jsme i bez něho velmi dobrý zápas.

Mimo je i útočník Martin Růžička. Nebudete zkušenosti těchhle hráčů postrádat?

Věřím, že ne. Kluci, co jsou v šatně, toho mají v play off za sebou strašně moc. To se prostě stává, hráči v play off odpadávají. Máme dost široký kádr na to, abychom to doplnili.

Co byste si z téhle porážky chtěli odnést?

Nevím... Dostali jsme čtvrtý gól po příznivém odrazu pro domácí, kdy se to domácím odrazilo do jízdy, ale všichni jsme makali, dali jsme do toho všechno a odvážíme si ten jeden bod, čehož si považujeme.

Jaký vliv by to mohlo mít na další vývoj finále?

Těžko soudit, série je otevřená. Věděli jsme, že to bude ohromně vyrovnané. Jestli je to výhoda? Viděli jste v semifinále, že tou nemusí být ani vedení 3:0 na zápasy.

Pokusíte se v Třinci zase stlačit skóre na nižší úroveň, jež vašemu hernímu stylu dokonale vyhovuje?

Někdy to tam napadá, někdy ne, takový je hokej. Něco si určitě ukážeme na videu a ponaučíme se z chyb, které jsme vyrobili. Ale budeme se snažit hrát pořád stejně.

Cítili jste, že se Pardubičtí více tlačí do brankáře Kacetla s cílem rozhodit jej?

Jo, vnímali jsme to. Ale tak se hraje play off, na to jsou všichni zvyklí. Nic proti tomu nenamítám.

Překvapilo vás, když vaše nahrávka skončila za zády brankáře domácích Romana Willa a díky tomu jste srovnal na průběžných 1:1?

Byly tam dva odrazy, ale viděl jsem, že to tam jede. Šťastný gól. Využili jsme celkem dvě přesilovky, je škoda, že jsme to nedovedli do vítězného konce.

V přesilovkách jste potvrdili jedinečnou efektivitu v play off. V čem spočívá jejich kouzlo? V jednoduchosti?

Hrajeme to intuitivně, každý na místě, kde jsme zvyklí. Každá střela na bránu je dobrá, takže když je možnost, neváháme s tím. Může se to tam odrazit, jak jste viděli u mého gólu. Střelbou vždycky rozhýbete obranný tvar soupeře, takže to je cesta. Ale je potřeba i kus kliky.

Asi by to vypadalo jinak, kdyby výsledek nevyzněl pro domácí. Nicméně: Bylo příjemné slyšet pardubické publikum skandovat vlastní jméno, když jste si šel pro cenu pro nejlepšího hráče hostí? Zjevně si považuje služeb, které jste dříve za Dynamo odváděl.

Prohráli jsme, takže z té ceny nemám až tak velkou radost. Ale fanoušci jsou tu skvělí, to ví celá extraliga. Hokejem tu žijí, cením si, že si na mě vzpomněli.