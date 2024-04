Pánikovy zákeřnosti vytočily i Zadinu. To se v našem týmu dělat nebude, řekl kouč

„Je to zkušený hráč, měl by si dávat pozor,“ řekl po vítězství 6:3 na tiskovce Zadina. „Je to špatně, ale nebudu se k tomu moc vyjadřovat. V utkání je toho na Pánika taky dost, k play off to patří.“

Přitom pár minut předtím před obrazovkami O2 TV Sport mluvil rázněji. „Vidí to spousta lidí a tohle se v našem týmu dělat nebude,“ pronesl po krátké odmlce.

Trenér Marek Zadina udílí pokyny pardubickým hráčům.

Bylo vidět, jak ho Pánikovy fauly štvaly, proto ho posadil. Pro Pardubice je třiatřicetiletý hráč v podstatě něco jako den a noc. Ve zmíněném zápase dal nejdřív pro domácí veledůležitý gól, kterým je poslal do vedení a donutil Třinec trochu změnit styl hry.

Gól pardubického útočníka Richarda Pánika:

Tipsport extraliga @telhcz 🤩 Richard Pánik se projel třineckým brankovištěm, odkud zasunul odražený kotouč mezi tři tyče! @HCPCE díky němu odskakují do vedení 💯



#momentyplayoff | #zatitulem https://t.co/RvzhCVVZ7O

Záhy ale v polovině poslední dvacetiminutovky zbytečně po odpískání fauloval vysokou holí Petra Šenkeříka a dovolil Ocelářům dotáhnout ztrátu 1:3.

V úterním prvním zápase finále zase Dynamu zmařil možnost závěrečného tlaku a možnost vyrovnat. Taktéž vysokou holí poslal k zemi Patrika Hrehorčáka a nohou mu ještě při pomalém průjezdu najel do hlavy. Od disciplinárky pak dostal pokutu ve výši deseti procent z platu za nesportovní chování.

„Musíme trošku krotit emoce,“ hlásil útočník Tomáš Vondráček, který Východočechy poslal opět do vedení a dvěma góly z 55. a 56. minuty rozhodl zdramatizovaný druhý duel.

Obdobně mluvil také další forvard Jan Mandát: „Celý zápas jsme si říkali, že musíme zůstat v klidu, protože se často necháváme vyprovokovat a sami se rozhodíme. Je to škoda, stalo se to zase.“

Těžko říct, jak Zadina po mocném finiši nyní s Pánikem naloží s ohledem na odvety v Třinci, které se hrají o víkendu. Série se pod Javorový přesouvá za stavu 1:1.

Slovenský útočník zde působil ještě v polovině ledna, než ho Oceláři vyměnili za Davida Ciencialu. Fanoušky čtyřnásobného mistrovského obhájce si po trejdu k extraligovému lídrovi rychle znesvářil.

V 51. kole základní části pomohl ve Werk Aréně dvěma zásahy Dynamu dohnat manko 0:3. Jenže přehnaně slavil právě pod kotlem domácích příznivců, od nichž si vysloužil pískot a vulgární urážky.

Pardubický útočník Richard Pánik oslavuje vstřelenou branku.

Navrch se v prodloužení totožného duelu dostal do nešťastného souboje s obráncem Jakubem Jeřábkem, z nějž si opora Slezanů odnesla otevřenou zlomeninu lýtkové a holenní kosti, která dvaatřicetiletému hráči předčasně ukončila sezonu. A fanoušci se opět rozohnili.

„Chtěl bych všechny poprosit, aby zanechali útoků na jednu osobu. Do našeho sportu emoce patří, Ríša určitě ví, že mohl taky reagovat v určitých situacích jinak. Všichni máme rodiny a blízké, do sportu to nepatří. Moje zranění bylo nešťastná náhoda, nikomu nic nevyčítám,“ vzkázal o den později z nemocnice Jeřábek, aby situaci uklidnil.

Pokud se však Pánik na ledě objeví, stěží se vyhne dalším nadávkám a pískotu. Už jen kvůli zkratům, kterými boj o titul načal.