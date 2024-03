Třinec přišel o Jeřábka, operovali mu otevřenou zlomeninu nohy. Pánik trpěl nadávky

Okamžitě se k němu seběhli lékaři i zdravotníci s nosítky. „Jak Keba křičel, to zamrazí každého. Celá kabina je z toho smutná,“ prohlásil třinecký útočník Patrik Hrehorčák po zápase, který Třinečtí vyhráli 4:3 na nájezdy.

Jakub Jeřábek měl otevřenou zlomeninu lýtkové a holenní kosti. Hned se v třinecké nemocnici podrobil operaci. Sezona pro něj skončila.

„Ten ztracený bod mě tolik neštve, jako to, že jsme přišli o jednoho z našich nejlepších hráčů. To je pro nás velká ztráta,“ povzdechl si Hrehorčák. „Dal bych Pardubicím všechny tři body, jen aby byl Keba (Jeřábek) v pořádku.“

Podobně mluvili další hráči. „Zažil jsem to před dvěma roky, vím, co to je. Tak brzy se na led nevrátí,“ uvedl třinecký útočník Libor Hudáček.

Zdravotníci odvážejí zraněného Jakuba Jeřábka z ledu.

Třinecký trenér Zdeněk Moták prohlásil, že nemá cenu utkání nijak hodnotit, že vše zastiňuje zranění Jeřábka.

Richard Pánik, který byl do ledna hráčem Třince, řekl, že nevěděl, co se při jeho souboji s Jeřábkem stalo. „Ale díval jsem se na to videu. Padal jsem a nešťastně upadl rovnou na jeho nohu. Doufám, že Keba bude v pořádku. Určitě to nebylo chtěné,“ omlouval se Pánik.

„Rišo ho nechtěl zranit, šli do souboje a skončilo to tak blbě,“ podotkl Hudáček.

Na Pánika se snesla nevole třineckých fandů už mnohem dříve. Nejen, že na něj bylo několik faulů, ale dvěma góly zařídil vyrovnání stavu z 3:0 na 3:3

HC Oceláři Třinec @hcocelaricz 🏥 Obránce Jakub Jeřábek utrpěl vážné zranění, po kterém byl přímo z ledu transportován do nemocnice. Tam se nyní podrobuje operaci otevřené zlomeniny holenní a lýtkové kosti.



Kebo, drž se ✊ https://t.co/84I4MM9hsZ oblíbit odpovědět

A své trefy oslavil klepnutím do plexiskla přímo pod kotlem domácích příznivců. „To jejich skandování ke sportu nepatří,“ řekl Richard Pánik.

Fandové po jeho první brance pískali, po druhé křičeli: „Pánik je pi..“

„Na stadionu jsou děti, které přišly s rodinami. Svědčí to o mentalitě těch lidí. Nepatří to na stadiony, aby skandovali to, co skandovali. Něco takového jsem nikdy nezažil. Bohužel v Třinci, kde jsem vyrůstal. Zachovali se, jak se zachovali... Už to dál nechci komentovat,“ uvedl Pánik.