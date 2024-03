Litvínovský Mlejnek o sérii s Kometou: Nesmí nás uvařit nepříjemným hokejem

„Nechci nic přivolávat, ale i tehdy Kometa praktikovala podobný hokej jako dnes. My jsme dobývali střední pásmo, oni nám hru rychle otáčeli, moc si v obranném pásmu nekomplikovali život. A tím nepříjemným hokejem nás uvařili,“ orosí se Mlejnek. „Náš hokej nesmí být voda na jejich mlýn.“

I díky této nepříjemné zkušenosti ale věří, že série, která startuje v neděli, bude jiná. „Musíme být hlavně trpěliví. Nejspíš to bude dlouhá série, my do ní určitě nevstupujeme jako favorit, ale ani jako outsider. V každém utkání se budeme prát, abychom ho překlopili na svoji stranu,“ slibuje kouč.

U videa strávil moře času, aby tým na partii s Kometou co nejlépe připravil. „Manželka chodí do práce, děti do školy, od pondělí do středy jsem trávil čas sám a dělal si analýzy jednotlivých utkání Komety, nějak si to skládal dohromady. Věřím, že víme, co soupeř praktikuje. Ale samozřejmě se může objevit něco nového a my budeme muset umět reagovat,“ je připravený na všechny varianty.

Platí to vždy, ani série s Kometou není výjimkou. Důležitá bude disciplína. „Nesmíme se nechat moc vylučovat, protože jejich přesilové hry jsou velmi nebezpečné,“ uvědomuje si trenér.

„V jedné přesilovkové formaci mají střelce Gazdu, druhá s Mosesem a Pospíšilem je také velice nepříjemná. Samozřejmě se na to chystáme, hlavně se budeme snažit mít velmi dobrý pohyb, být velmi nepříjemní, agresivní a zároveň disciplinovaní, abychom soupeři nenabídli to, co bude chtít.“

Litvínovští hráči slaví vítězství nad Plzní v prodloužení.

Naopak přesilové hry chemiků budou otupené kvůli ztrátě jejich dirigenta Janise Jakse, který pyká za hřích z předkola. Za napadení plzeňského útočníka Jana Schleisse disciplinárka vyměřila lotyšskému obránci čtyřzápasový trest. Verva jej považuje za přísný.

„Když se podíváte na jeho produktivitu, přínos pro mužstvo a přesilovky, musíme uznat, že jde o velikou ztrátu. Věřím, že určení hráči ho plnohodnotně zastoupí, přece jen jde o krátkodobou záležitost. Máme dvě tři varianty,“ prozradil rodák z Karlových Varů.

V předkole se Plzeň snažila litvínovské útočné dravce a hračičky zastavit na hraně tvrdosti, hlavně první zápas se změnil v boxerský ring. Ondřej Kaše a spol. se rozhodit nenechali. Mlejnek podobnou řežbu s Kometou spíš neočekává.

„Plzeň hrála velmi fyzický hokej, na druhou stranu jsme se jí v tom stoprocentně vyrovnali. Věřím, že i na tento aspekt hry jsme připravení. I v Brně jsou hráči, kteří tohle umí. Ale doufám, že budeme stejně tvrdí a důslední.“

Brněnský tým po základní části odpočíval a střádal energii, Litvínov se vyčerpával v předkole, byť ho zvládl nejrychleji, jak mohl. Tři nula na zápasy.

„Chci dát kredit našemu týmu, že jsme předkolo přešli v nejkratším časovém momentu. S koncem základní části jsme za devět dní odehráli extrémně náročných pět utkání, všechny vítězné. Kluci pak dostali tři dny zasloužené volno. A myslím, že i trošku sebevědomí máme,“ vzkazuje do tábora soupeře Mlejnek. „Věřím, že budeme favoritovi nepříjemným soupeřem.“

Čtvrtfinále vypukne v neděli a pondělí na brněnském ledě, do Litvínova se přesune ve čtvrtek a pátek.