Demolice a nervák. Moravský výlet Litvínovu pomohl v boji o play off

„Ve Vítkovicích se nám nepovedl vstup do zápasu, hned v prvním střídání jsme inkasovali, což zápas ovlivnilo. Soupeř byl pak jednoznačně lepší. V soubojích, ve všem. Dvě využité přesilovky nám pomohly vrátit se do zápasu, jsme rádi, že jsme to dotáhli ke dvěma bodům,“ cenil si litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Domácí vedli po první třetině 2:0, Verva poprvé inkasovala už po deseti vteřinách hry! „Byl to pro nás hlavně impulz, abychom se probrali. Facka hned na začátek. Zaspali jsme a pak jsme to museli dohánět. Vítkovce jsou těžký soupeř, tohle si nemůžeme dovolit,“ vyčítal litvínovský útočník Nicolas Hlava.

Jaks naštěstí v úvodu druhé části snížil a Abdul dvě minuty před koncem poslal zápas do prodloužení. V něm gól nepadl, o výhře Litvínova rozhodl až ve třinácté sérii nájezdů mladík Gut.

„Tak dlouhé nájezdy jsem ještě nezažil. Gólmani chytali parádně, ale Gut je šikovný, nebál se jít ani na špatném ledu do kličky a parádně to rozhodl,“ smekl Hlava, který výrazně přispěl především k mimořádnému pátečnímu představení Litvínova. Na výhře 8:1 v Olomouci se podílel svým prvním extraligovým hattrickem, po dvou gólech vstřelili Patrik Zdráhal a Jindřich Abdul, který přidal i asistenci. Tři body za tři přihrávky si připsal také Šimon Stránský.

„Zápas pro nás byl velmi těžký až do stavu 6:1. Klíčovým momentem bylo dlouhé střídání ve druhé třetině za stavu 4:1. Během toho jsme se dvě minuty nedostali z pásma a měli několik zakázaných uvolnění. V ten moment se to zlomilo a brzy jsme přidali další dva góly. Se vší pokorou musím říct, že takový zápas s tolika vstřelenými góly se mockrát za sezonu asi nestane,“ hodnotil Mlejnek.

Olomoucký kouč Jan Tomajko viděl příčiny debaklu ve špatném začátku Olomouce. „Nevstoupili jsme do zápasu vůbec dobře, prohrávali jsem po první třetině 0:4 a od toho se potom všechno odvíjelo. Litvínov byl všude dřív, vyhrával souboje a byl i produktivní. Dali jsme sice gól na 1:4 a měli jsme i nějaké šance na 2:4, ale už nám to tam bohužel nespadlo. Zápas z naší strany nebyl vůbec dobrý. Litvínov nás skoro k ničemu nepustil a my jsme se vůbec nedokázali prosadit. Rozhodně bych to neházel na gólmany, jsme jeden tým. Stejně jako nevyhraje zápas jeden hráč nebo gólman, tak ho také sám neprohraje. Vyhrává i prohrává celý tým,“ zdůraznil Tomajko.

Litvínov je po víkendu v extralize jedenáctý, od osmého Hradce Králové ho dělí jen pět bodů. Ve středu hraje na Spartě.