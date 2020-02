Hrajeme vlastní baráž, říká litvínovský Štich. Nechce boj do konce

Loni jste s Chomutovem spadl z baráže a teď zase prožíváte trable.

Všichni víme, o co hrajeme, všichni si to připouštíme. Žádná baráž, žádné play out; 52. kolo je konec a poslední sestupuje. Každý tady ví, o co se hraje. A středeční vítězství 5:2 nad Třincem ukázalo, co chceme. Extraligu udržet.

Uklidňujete spoluhráče?

Mám za sebou pár baráží, pár play out, ale tohle je úplně něco nového pro každého. I pro mě. Žádná nadstavba není. Dá se říct, že poslední zápasy hrajeme vlastní baráž.

Sice už nejste poslední, ale jen o skóre. A každá ztráta je znát.

S tím jdeme do každého utkání, proto hrajeme hokej, jaký hrajeme. Důležité je, že jsme se semkli, a všichni chceme hrát, co nám řeknou. Plníme všechny pokyny. Hrajeme týmově a jednoduše. Každý si uvědomil, co je v sázce. A každý fanoušek může vidět, že všichni do toho jdeme naplno, že každý z nás nechá na ledě úplně všechno. V pátek hrajeme v Hradci, to je taky top mužstvo, nesmíme z našeho systému uhnout ani na minutu.

V posledním kole hostíte Kladno, co když půjde o všechno?

I to se může stát, ale nechceme to. My chceme rozhodnout už dřív, máme to ve svých rukou. Popereme se s tím. Od výhry nad Třincem se snad odrazíme a do dalších kol půjdeme s vítězným módem. Pro naši psychiku by to mělo být super.

Ve středu jste hrál přes 20 minut, nejvíc po návratu po zranění.

A bylo to dobré. Udržoval jsem se v první lize v Chomutově, dali mi šanci, patří jim díky. Dostal jsem u Pirátů velký icetime, nebylo to jen trénování dokola, měl jsem i zápasový režim. Na šest beků jsem byl zvyklý z Chomutova, nebylo to úplně těžké, jako když jsem se vrátil po zranění.

Návrat byl hodně složitý?

Byl jsem sedm týdnů bez ledu, po operaci jsem chodil o berlích. Chomutov se sám ozval, jestli se nechci rozehrát u nich. Když jsem loni odcházel, říkal jsem, že nikam jinam v rámci první ligy nepůjdu než do Chomutova. Bylo to dohodnuté hned, nastoupil jsem dvakrát.

Přitom s Piráty jste se nerozloučil v nejlepším, bývalým hráčům ještě splácí dluhy.

Já s něčím odcházel a chtěl jsem dodržet slovo. Už tam sice nebyl pan Mikšovic, s kterým jsme si plácli, ale nechtěl jsem se otočit k novému vedení zády. Podali mi pomocnou ruku, nebyl důvod se nevrátit.

V play off už nepomůžete?

Bohužel nemůžu, je po 15. únoru a nastoupil jsem za Litvínov. Chtěli mě tam, ale tady jsme přišli o nějaké beky a je nás míň. Pro letošek je kapitola Chomutov uzavřená.

Piráti mají nového sportovního manažera Ivana Humla, s kterým jste u nich hrál. Co vy na to?

Nesáhli vedle. Má zkušenosti s evropským a světovým hokejem, má cit pro hokej. Myslím, že umí vybírat hráče, může mužstvu něco po hokejové stránce dát. Super člověk na ledě i mimo něj, do kabiny.

A co přinesete hře Vervy vy?

Každý mě zná, co na ledě odvedu. Jsem na černou práci, lehnout si do střel, odtlačit někoho před bránou, pohrozit soupeři, vyvést ho z míry. Trenéři to vědí, snažím se moji práci dělat na sto procent.