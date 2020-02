Výhra s Kudlou v zádech. Zahrál suprově, chválil ho parťák Baránek

Měli obránci za úkol víc podpořit ofenzivu?

My si říkáme už déle, že musíme útočníky taky podporovat, že se nemůžou tlačit pořád ve třech do pěti hráčů. Dneska nám to tam napadalo, Kudličovi suprově.

Na gól vám nahrál právě on.

Na rozbruslení hrajeme bago a úplně přesně, jak mi to Kudlič při zápase přihrál na gól, jsme to sehráli i na rozbruslení. Na střídačce jsme se tomu smáli.

Vyhovujete si?

S Patrikem nám to sedí, i když moje angličtina není moc dobrá. Hraje se mi s ním super.

Čím to, že i vám zápas vyšel?

Byli jsme v tempu, dobře se to točilo. Cítil jsem se už ráno na rozbruslení dobře.

Chyběli marodi Lukeš, Petružálek a Aliu, přesto jste vyhráli. O čem to svědčí?

Že kluci, kteří pravidelně nehrají, dokáží zastoupit zraněné. Ukázala se síla mužstva.

Co zápas rozhodlo?

Od Džejdžeje (brankáře Jaroslava Januse) po posledního hráče jsme se semkli, hráli jsme výborně. Na rozdíl od minulých zápasů jsme proměňovali šance. Dneska nám to tam padalo, kolikrát i mně. Nastavil jsem hokejku a bylo to tam. Díky za to. Zase jsme měli blackout za stavu 3:0. Jeli jsme trestné střílení, nedali jsme, pak jsme dostali dva rychlé góly. Jako když přestaneme hrát a začneme se bát o výsledek. Naštěstí jsme zvýšili na 4:2 a už se to uklidnilo.

A nejste poslední. I to je úleva?

Jo. Já tedy moc na tabulku koukat nechci, musíme se soustředit na každý zápas, šlapat. A taky zvládnout druhou dohrávku s Hradcem. Zápas s Třincem byl důležitý, doma musíme vyhrávat. A tohle vítězství nás určitě povzbudí, Třinec je kvalitní tým.