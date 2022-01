Bow slaví první nulu, sní o olympiádě a žasne z Jágra: Hrát v padesáti? Bláznivé!

„Vůbec jsem se necítil frustrovaný. Hokej je týmový sport, ne individuální disciplína. Jsme jedno mužstvo a budeme se takhle rvát až do konce,“ vzkázal po poslední výhře 2:0 nad Olomoucí. „Ale jsem rád, že ta nula konečně přišla. Je to něco speciálního. Rád bych jich měl v tuhle dobu už víc, ale doufám, že ještě pár čistých kont přijde a zachráníme sezonu.“

Bow v Kladně možná zachraňuje i svou kariéru. Loni byl jen čekatelem na povolávací rozkaz z Dallasu, pojistkou při zraněních a covidu. Jenže do NHL si jej Hvězdy nevytáhly a on odchytal pouhé dva zápasy za Texas Stars v AHL. Dva za celou sezonu!

„Loni jsem toho moc neodehrál, proto je angažmá v Kladně přesně to, co jsem chtěl. Pořád chytat, každý zápas. Ukázat, co ve mně je. Cítím se tu výborně!“

V ročníku 2018/19 si zapsal své jediné dva zápasy na nejslavnějším hokejovém jevišti světa, tehdy za Dallas Stars naskočil coby náhradník a mohl se pyšnit skvělými čísly, úspěšností zákroků 94 procent a průměrem 1,03 inkasované branky na utkání.

V dresu nováčka extraligy, který se červená kvůli nejpropustnější defenzivě soutěže, má statistiky pochopitelně horší: 3,41 branky na zápas a bezmála devadesátiprocentní úspěšnost. „Chytá parádně. My vždycky nějakou chybu udělali a nechali jsme ho v tom vykoupat. Tu nulu si zasloužil,“ smekl útočník Nicolas Hlava.

A smekli i fanoušci Rytířů, kteří vyvolávali jeho jméno. On jim kynul. „Tohle miluji. Podporují mě už od chvíle, co jsem přiletěl. Jsou skvělí!“ klaní se jim šestadvacetiletý čahoun, který měří 196 centimetrů.

Z porážky s posledním Zlínem, který chce předposlední Rytíře mermomocí dostat pod sebe, se kladenský tým rychle oklepal. „Bylo těžké se zvednout, ale museli jsme Zlín hodit za hlavu. Věděli jsme, že jsme byli lepší. A chtěli jsme to dokázat; že jsme zareagovali vítězstvím 2:0, je skvělé,“ zářil Bow.

„Všichni hráli proti Olomouci fantasticky, byl to pravděpodobně náš nejlepší zápas za celou sezonu. Měli jsme v sestavě nové kluky, a přestože jsme spolu ani netrénovali, předvedli jsme slibný výkon. I díky hlučným fanouškům, tahle atmosféra se mi v Evropě líbí. Doufám, že to bude zlom v dosavadním průběhu sezony.“

Ocenil by to i Jaromír Jágr, hrající majitel Rytířů. „Je úctyhodné, že skoro v padesáti letech ještě hraje hokej. Nikdy jsem v Severní Americe neviděl někoho takového. Takže jsem se na něj přijel podívat,“ usmál se Kanaďan. „Je to bláznivé! Nemyslím si, že já budu ještě v padesáti hrát.“

V hokejové penzi možná bude vzpomínat, že se dostal na olympiádu. Tu letošní v Číně zámořská NHL odpískala, takže šance svitla i pro Bowa. „Bylo by to cool. Já žádné spekulace neslyšel ani jsem s nikým nemluvil, ale nikdy nevíte. Šlo by o splněný sen. Když mi zavolají, bude to úžasné, když ne, nedá se nic dělat.“