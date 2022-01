Bow zmrazil olomouckou ofenzivu. Chytal výborně, uznal Krejčí

I tak se ale čekala větší střelecká show, neboť posledních pět zápasů Rytířů s kohouty přineslo vždy minimálně čtyři branky.

Tentokrát to bylo jinak. Bojovné Kladno zoufale potřebovalo body k extraligové záchraně, a protože se hokejovostí neblýskla ani Mora, odvezli si Hanáci porážku 0:2.

Potřetí v sezoně nedali kohouti v šedesáti minutách alespoň jednu branku. „V první třetině jsme nehráli vůbec dobře. V těch dalších jsme se sice zlepšili, ale nepadlo to tam. Gól nám chyběl,“ přiznal David Krejčí, který krátce před koncem prostřední periody vymyslel největší šanci Olomoučanů.

Hvězdný centr přebruslil útočnou modrou, prudce změnil směr a nezištnou průnikovkou našel Vojtěcha Tomečka, který sám před Bowem zkoušel bekhendovou kličku, po níž by zasouval do odkryté klece. Jenže kladenský gólman na poslední chvíli pohotově vymrštil svoji hůl.

A Bow, s šestadvaceti zákroky muž zápasu, se znovu připomněl ve třetí třetině. Káňa se šikovně protáhl kolem pravého hrazení a našel Krejčího, jemuž puk nepříjemně odskočil. Přesto se Krejčí dostal do bekhendového zakončení, které kanadský brankář lapil. „Ani to velká šance nebyla, hned jak jsem puk dostal, uskočil. Ledové podmínky nebyly ideální, takže to bylo těžší. Gólman ale chytal výborně,“ uznal Krejčí.

I Konrád na straně druhé dlouho držel svůj tým nad vodou, například když zlikvidoval samostatný únik domácího Melky. Jedenatřicetiletý útočník ujížděl sám od modré, ale Konrád bravurně zasáhnul vyrážečkou. Slovenský gólman kapituloval pouze v jedenácté minutě. Řezníček upadl před Indrákem, který tak dostal čas zamířit. Konrádovi se přes padajícího beka ztratil kotouč z výhledu a na přesnou střelu pak nedokázal zareagovat. Definitivum přinesl gól Nicolase Hlavy do prázdné klece při olomouckém power play.

„Kladno bylo daleko bojovnější. Začátek zápasu nám utekl a pak jsme se do toho nedostali. Zasloužené vítězství domácích,“ hodnotil trenér Olomouce Jan Tomajko. „Ve třetí třetině jsme měli pár šancí, snažili jsme se hrát jednoduše. Ale nehráli jsme celých šedesát minut. To se těžko vyhrává,“ doplnil Krejčí.

Další zápas čeká Moru až příští neděli, bude-li covidem ztrápený Třinec zdravotně způsobilý.