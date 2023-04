Budějovický trenér Čihák: Mužstvo máme hotové, řeší se jeden útočník

Může být výhodou tak dlouhá letní příprava?

Když se brzy skončí, tak je výhoda, že máte na přípravu čas. Ale na druhou stranu nikdo nechce brzy končit, protože když hrajete dlouho, tak to zpravidla znamená úspěch. Ale my teď nemusíme nikam spěchat. A hlavně kluci mohou kvalitně a efektivně potrénovat.

Kolik hráčů bude mít individuální plán?

Když vynechám jednoho, který je v zahraničí, tak tři až pět. Budou to zkušení kluci jako Milan Gulaš, Lukáš Pech nebo Dominik Hrachovina, kteří jsou vždy dobře připravení. O ně strach nemám. Ale všechno budeme konzultovat s naším kondičním koučem.

Ladislav Čihák (41 let) S trénováním začal brzy. Vystudoval ho na FTVS, pak působil více než osm sezon v mládeži pražské Sparty. Po třech letech u mládeže Plzně se dostal až k A týmu, se kterým získal jako asistent i bronzové medaile v extralize. Pak byl na západě Čech i hlavním trenérem. Následně zamířil jako asistent do Hradce Králové, s nímž se radoval z triumfu v základní části. Naposledy vedl Mladou Boleslav, kde však loni sezonu nedokončil. V Budějovicích podepsal s asistentem Jiřím Hanzlíkem smlouvu na tři roky.

Návrat kondičního trenéra je novinka. Proč jste vybrali právě Josefa Žáčka?

Je to místní kluk, který tady hrával v první lize. Ve hře bylo pár jmen, s těmi jsme si udělali pohovory a vybrali Pepu. Kondiční trenér byla moje podmínka. Bez něj nemá smysl tuto práci ani dělat. I když respektuji, že někteří trenéři ho nechtějí. Ale já to vyžaduji, protože chci, aby hráči trénovali i v sezoně.

Jeho pozice je velice důležitá hlavně v tomto období, že?

Rozhodně. Ale není to jen o letní přípravě v květnu a červnu. Důležité jsou i off-ice tréninky (příprava mimo led zaměřená hlavně na udržování a zlepšování kondice) v sezoně. Jde o tréninky před a po fázích na ledě, rozcvičky před zápasem. To všechno bude prací našeho kondičního kouče. Kdo bude mít v zápase málo odehraných minut, půjde na další trénink. Tak se budou hráči udržovat v kondici, aby se nestalo, že jim dojde energie.

Pozice druhého asistenta bude neobsazená?

Ano. Budeme trénovat ve dvou. S Jirkou Hanzlíkem se známe a stačí na sebe jen kouknout a víme, co a jak. Věřím, že to bude klapat.

Videokouče hledáte na webu netradičně přes inzerát. Už víte, kdo jím bude?

Podobně jsme sháněli i kondičního trenéra. Uzávěrka přihlášek skončila, uvidíme, kdo se hlásil. Se zájemci si sedneme a zvolíme nejlepšího.

Jaké máte první pocity na jihu?

Už jsme se v Budějovicích s Jirkou Hanzlíkem párkrát otočili a viděli místní zázemí. Mluvili jsme se Stanislavem Bednaříkem (generální manažer) i Jirkou Novotným (sportovní manažer). Obhlédli jsme si sportoviště, kde se můžeme v létě připravovat. Nachystali jsme posilovnu a sehnali kondičního trenéra. První den podstoupili kluci úvodní testy, sešla se náš většina. Zvládli jsme i pohovory s hráči.

Co jste se z nich dozvěděli?

Řešili jsme hlavně minulou sezonu u těch, kteří v Budějovicích hráli. Jak se v týmu cítili, co by zlepšili. Bylo to hodně poznávací.

Jaké budou nejbližší týdny?

Kluci skončili jako první v extralize, takže úvodních čtrnáct dní bude s lehčí zátěží s aerobními aktivitami. Pak čekají druhého května už skoro všechny kondiční testy, které srovnáme na konci června s výstupními testy. Ve třetím týdnu v květnu bychom měli jet na čtyři dny na soustředění na Lipno.

A co dál?

Na začátku července budou mít hráči dva až tři týdny volna. A kolem 24. července půjdeme na led.

Kolik chcete přípravných duelů?

Tak šest nebo sedm. Víc není třeba. Máme tu hráče, které nemusíme zkoušet. A ty, které vidět chceme, tak na jejich testování nám počet utkání bude stačit. Chceme jen extraligové soupeře, žádnou první ligu. Škoda, že nevyšel turnaj ve Švýcarsku, protože se zahraničními soupeři v přípravě mám dobrou zkušenost, když jsme v Hradci Králové hráli Ligu mistrů.

Litvínovský útočník Giorgio Estephan překonává při vítězném nájezdu brankáře Dominika Hrachovinu z Českých Budějovic.

Klub už oznámil tři posily do obrany, zbytek bude jasnější po 30. dubnu. Ale z jaké části máte kádr hotový?

S Jirkou Novotným to řešíme denně. Kádr máme skoro hotový, řešíme prakticky jen jednoho útočníka. Nechystáme se zkoušet velký počet hráčů. Chceme se zaměřit na naše mladé kluky, protože mají perspektivu a mohou za Motor jednou pravidelně hrát extraligu. Proto je bereme už do letní přípravy, aby poznali profesionální hokej. Protože v budějovické mládeži začal pracovat Václav Nedorost, kterého dobře znám, tak jsem přesvědčený, že to bude fungovat.

Loni mladíci neměli v A týmu skoro žádný prostor. Změní se to?

Mladí na to musí mít. Věk není zásluha. Venca nám je dobře připraví a vychová. Myslím, že se nám může podařit, abychom je do týmu začlenili. Důležité také je, že se junioři vrátili do nejvyšší soutěže.