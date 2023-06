Teď se musím dobře nachystat, říká po návratu do Budějovic útočník Pýcha

Možná si sám představoval, že to bude ještě o něco lepší angažmá. Do Boleslavi přicházel jako kapitán a jeden z nejproduktivnějších beků extraligy. Ale odchodu z Budějovic ani tak nelituje. Teď se však Pýcha do hokejového Motoru vrátil. A chce si vybudovat svou pozici zpět, byť bude muset začít jako většina nováčků v týmů znovu úplně od začátku.

Kdy přesně u vás nastal ten moment, že jste si řekl, už jsem zase Motorákem a čeká mě další sezona v domácím prostředí?

Abych řekl pravdu, tak ani nevím, všechno se u mě po sezoně seběhlo tak rychle. Skončili jsme někdy koncem dubna, pak jsem si dal krátkou dovolenou a začal zařizovat spoustu věcí, i doma. Možná mi to sepnulo na soustředění, když jsme byli na Lipně. V hlavě už však jsem nastavený na další rok s hokejem. Hlavní je teď doléčit nějaká drobná zranění a být zdravý a dobře se nachystat na sezonu.

Co vás tedy dovedlo k návratu domů?

V Boleslavi mi končila smlouva a na stole jsem měl několik variant, kam jít. Nakonec z toho všeho vyplynulo, že jsem se vrátil do Budějovic.

Hrálo ve vašem rozhodování roli, že prostředí Motoru důvěrně znáte?

Samozřejmě že ano. Ale také život není jenom o hokeji, jsou tu i další věci, které jsou pro vás důležité. I proto to dopadlo takto.

Pavel Pýcha, Roman Vráblík, Michal Gulaši, Jan Štencel (zleva) na tréninku Českých Budějovic.

Co očekáváte od nadcházející sezony? Připouštíte si, že by na vás mohl být větší tlak?

Abych řekl pravdu, tak ani ne. Na tlak jsem byl v Motoru zvyklý vždycky, už od mladšího věku. Takhle svůj návrat ani nevnímám, i když vím, že očekávání na mě a na mou hru budou. To máte však všude, v každém týmu.

Jak hodnotíte dva roky v Mladé Boleslavi?

Bylo to samozřejmě něco jiného než to, na co jsem byl předtím zvyklý tady v Budějovicích. Myslím si, že to nebyly dva špatné roky. V základní části to od nás mohlo být vždycky lepší, ale za poslední roky se extraliga hrozně vyrovnala. Vždycky nás nějak postihla větší zranění, i tak působení v Boleslavi rozhodně nemůžu a nechci hodnotit negativně. Byť na mě možná byla větší očekávání.

A co vám hokejově dala výměna Českých Budějovic za Mladou Boleslav?

Určitě jsem se naučil zase něco nového. Když jste někde už dlouho, tak kolikrát pak zapadáte do jisté škatulky, ale pak po změně na vás jiní trenéři zase vidí odlišné věci, které vám třeba jdou a které jste mohl přehlížet. Podle mého je občas třeba do toho seknout a změnu udělat. Alespoň já jsem to tak vnímal, že z dlouhodobého hlediska, když jste pořád na jednom místě, v jednom týmu, tak jsem trošku cítil, že mi v určitých věcech ubývá motivace a podobně. I mimo hokej člověk začne vidět některé věci jinak.

I z Boleslavi jste se prosazoval do přípravných kempů reprezentace. To vás muselo těšit.

Za ty dva roky jsem si zahrál asi deset zápasů. Každá zkušenost z mezinárodního hokeje je pro vás parádní, protože hrajete zase trošku jiný hokej. Musím být jenom rád, že jsem se do reprezentace podíval.

Pavel Pýcha z Mladé Boleslavi (v popředí) a Andrej Kudrna z Litvínova v souboji u mantinelu v utkání hokejové extraligy.

Ptal jsem se na vaše očekávání, zeptám se i na to týmové. V minulém ročníku skončil Motor až na nepopulárním třináctém místě a sezona skončila velice brzy. Počítáte dopředu s tím, že v tomto ohledu bude tlak od vedení, trenérů, sponzorů i diváků opravdu veliký na to, aby se umístění hodně vylepšilo?

Samozřejmě že očekávání budou v Budějovicích vyšší. Už jsem však říkal, že za poslední roky se naše soutěž hodně vyrovnala a opravdu všechny týmy, co sleduji, také hodně posilují. Takže je těžké teď v květnu předpovídat, jaká ta sezona bude. Je jasné, že nikdo nebude chtít hrát o třinácté místo, i my se budeme chtít do play off dostat. Uvidí se, ukáže to až síla všech týmů v sezoně. Očekávání proto mohou být nějaká, ale realita je občas úplně jiná.

Zažil jste toho v hokeji už hodně. Jste v další přípravné části na sezonu s nepopulární letní dřinou. Už se tedy těšíte na start ve staronovém týmu, nebo vás to už nechává jako zkušeného hráče klidným?

Každý rok se máte přece na co těšit. Tým se změní, přijdou noví trenéři a v Motoru bude i spousta nových věcí. Samozřejmě že se těšíte spíš na led. Navíc já jsem končil s Boleslaví déle, takže jsem neměl tak dlouho pauzu jako kluci z Motoru. Trénuji jen pár týdnů, takže i soustředění na Lipně pro mě bylo docela náročné, ale to k tomu patří.

Z hlediska návštěvnosti jsou na tom Budějovice lépe než Boleslav. Je to v tomto ohledu rozdíl, hrát v zaplněné Budvar aréně nebo v mladoboleslavské Ško-Energo aréně, která má kapacitu 4 200 diváků?

V některých zápasech to bylo znát, například když hrajete v úterý proti ne příliš atraktivnímu soupeři. To bývaly návštěvy slabší. Ale ve spoustě zápasů byla v Boleslavi atmosféra výborná. I když je to menší stadion, tak tam byl rachot celkem veliký, a to ani nemuselo být úplně vyprodáno.