Hokejisté Českých Budějovic dřou na hřišti i na sjezdovce

Kondiční trenér Josef Žáček rozdává hráčům úkoly. Na řadě je klasický kruhový trénink s několika stanovišti. Dělají se kliky, vzpírají činky či se hází patnáctikilovými medicinbaly. A to všechno několikrát za sebou.

„Miky (obránce Mikuláš Hovorka), házej těma medíkama sakra rychleji. Vždyť tě strká do kapsy i vedle stojící Guli (Milan Gulaš), kterej je snad o dvacet let starší než ty. To není možný,“ vyčiní Žáček jednomu z mladých obránců v týmu.

Stop, vykřikne za několik sekund kondiční kouč Motoru a všichni se přesouvají na další stanoviště. Mezi hráči se procházejí oba trenéři budějovického celku Ladislav Čihák s Jiřím Hanzlíkem a pečlivě sledují jednotlivce, jestli dělají cviky tak, jak mají.

„Pojď, pojď. Pořádně v takovém fofru až do konce, Tomič. Jedeš dobře, nepřestávej,“ povzbuzuje Josef Žáček útočníka Matěje Tomana, který rozjel při zvedání činek se čtyřicetikilovým závažím opravdu svižné tempo.

Po několika sériích dopolední část středečního tréninku krátce po jedenácté hodině končí. Po proslovu trenéra Čiháka už hokejisté zamíří do nedalekého wellness centra a hotelu na oběd. Ubytovaní tam jsou do dneška.

„To, co jsme měli naplánované, zatím dodržujeme, takže jsme se soustředěním spokojení. Každý den máme dvoufázové tréninky, dopoledne je to spíše zaměřené na sílu a odpoledne více běháme,“ popsal náplň čtyřdenního pobytu ve Frymburku Čihákův asistent Jiří Hanzlík.

Pavel Pýcha, Roman Vráblík, Michal Gulaši, Jan Štencel (zleva) na tréninku Českých Budějovic.

Hokejisté Českých Budějovic tak dostávají od trenérů pořádně zabrat po celý den. „Střídáme zdejší fotbalové hřiště, kde to jsou takové kratší přeběhy a pak výběhy do sjezdovky na Martě. Až přijedeme zpátky do Budějovic, budeme dál pokračovat v přípravě na suchu. Už ale jen jednofázově,“ zmínil Hanzlík.

Letní příprava mimo led potrvá do konce června. Následně hráči dostanou volno a ve druhé polovině července už se přesunou na zimní stadion. V srpnu pak začnou přípravné zápasy.