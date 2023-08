Lídrů už máme v kabině víc, pochvaluje si budějovický kouč Čihák

I přes jedinou výhru jste zatím s přípravou spokojený?

Kvůli výsledkům spokojení být nemůžeme. Ale v zápasech jsme často zkoušeli různé hráče v nových formacích. Proto jsou výsledky v přípravě trochu zavádějící. Pro nás je důležitá herní stránka. Poslední duel proti Spartě se nám herně povedl. Vyvarovali jsme se chyb, které jsme udělali se Salcburkem, a drželi se našeho plánu. To je pro nás důležité. Příprava je náročná, celkově jsme spokojení.

Moc vás netrápí ani zranění. Je někdo mimo na delší dobu?

Naštěstí ne. Teď máme pár hráčů, kteří vypadli na pár dnů. Ale jinak se držíme.

Na čem budete v závěrečných třech týdnech přípravy pracovat především?

Je toho víc. Musíme vylepšit přesilovky, oslabení i hru pět na pět. Pracujeme hodně s videem, aby hráči získali automatismy. Do začátku ještě zbývá nějaký čas, zápasy nám hodně napoví.

Budete už ladit finální sestavu?

Už v zápasech se Salcburkem a Spartou se nám dva útoky ustálily. Jinak ještě zkoušíme, hledáme různé varianty. Máme v hlavě i záložní plán. K tomu musíme vědět, co který hráč zvládne a jak přijme danou roli.

Kouč českobudějovických hokejistů Ladislav Čihák.

Vnímáte, že v kabině přibyli další lídři kromě Lukáše Pecha či Milana Gulaše?

Ano. Přišel Dominik Simon, Brant Harris nebo Jan Ordoš. To jsou kluci, kteří by měli být lídry. Ale platí to i pro Milana Douderu, Pavla Pýchu, Michala Gulašiho nebo Davida Šticha. Pozice lídra by se mezi ně měla rozložit a opravdu se to tak děje. Jsme rádi, že jsme nabrali celkem dost zkušených hráčů.

Simon bude tím vysněným útočníkem, na kterého jste čekali?

Stoprocentně. Znám ho dlouho, skvěle na sobě pracuje. Jsem rád, že jsme se dohodli a budeme ho mít v týmu.

Hledáte ještě posily, nebo počítáte se současným kádrem?

Uzavřený ještě není. Nehledáme konkrétně, ale bavíme se s asistentem i vedením o různých možnostech. Zkoušíme varianty formací a díky tomu poznáváme, kde máme problémy. Víme, jaké typy a pozice bychom chtěli přivést a obsadit. Ale konkrétní zatím nebudu.

Hráči zmiňovali, že pod vámi zažívají nejtěžší letní přípravu v kariéře. Berete to jako pozitivní signál, že vnímají, že budou dobře připravení? Vrátí se to pak jim.

Řekl jste to správně. Pokud chtějí být lepší, musí zvládnout přísnou a náročnou přípravu, která bude dobře postavená. Skládali jsme to tak, aby to i hráčům dávalo smysl. Hodně jsme to konzultovali s novým kondičním trenérem Pepou Žáčkem. Žádný sport se nedá dělat bez kondice. Čím lepší máte kondici, tím větší máte šanci uspět.

Poslední čtyři přípravné zápasy odehrajete doma. Postupně vyzvete Brno, Linec, Kärpät Oulu a Jihlavu. I v předchozích zápasech přišlo celkem hodně diváků. Je to příjemné oživení?

Určitě. Jsem rád, že si lidé udělají v létě čas a přijdou na hokej. V Budějovicích fanoušci chodí a stojí za klubem v dobrém i ve zlém. Hodně to vnímám. Diváci přinášejí emoce, to mě moc baví.

Teď je můžete pěkně nalákat na začátek extraligy.

Fanoušci jsou nároční, ale je třeba se na to dívat i reálně a vnímat sílu klubu i extraligy. My uděláme maximum, abychom jim dělali radost.