Náročnější suchou přípravu jsem nezažil, říká budějovický obránce Gulaši

Přemýšlel jste před tím, než jste podepsal smlouvu v Budějovicích, jestli ještě dál zůstávat v Brně? Tedy, kdyby o vás mělo tamní vedení Komety dál zájem.

Takto jsem nad tím snad ani neuvažoval. Situace v Brně byla taková, jaká byla, a já jsem teď šťastný, že budu v Budějovicích i s rodinou. Můžu slíbit, že pro Motor odevzdám nejen na ledě maximum.

Odehrál jste oba dva přípravné zápasy, jak byste je zhodnotil?

První utkání ve Strakonicích proti Plzni (Motor prohrál 2:4) bylo pro nás těžké po tak dlouhé pauze. Ve druhém před parádní diváckou domácí kulisou proti finské Kouvole (Motor zvítězil 3:0) jsme hráli, myslím si, velmi dobře a snad budeme takto pokračovat.

Také z tribuny to vypadalo na svižný hokej z obou stran. Na letní přípravu to bylo možná až trošku nezvyklé.

O Finech se to moc dobře ví, že jsou technicky hodně vyspělí a opravdu rychlí. My jsme se však s nimi snažili držet krok a vlastně podobně rychlé máme i tréninky. I proto si myslím, že se nám to bude stále častěji do zápasů promítat.

Jaká byla letní suchá příprava na novou sezonu?

Tak náročnou jsem snad ještě nikdy nezažil.

Pavel Pýcha, Roman Vráblík, Michal Gulaši, Jan Štencel (zleva) na tréninku Českých Budějovic.

Ve vašem věku jich máte za sebou opravdu hodně. Stojíte si opravdu za tím tvrzením?

Jednoznačně! Opravdu z nás tady trenéři vyždímali snad sto dvacet procent. Pevně doufám, že se nám ta dřina v sezoně a hlavně v zápasech vrátí.

Minulá sezona neskončila pro budějovický tým vůbec dobře. Co očekáváte od té následující? Už teď je jasné, že tlak od sponzorů, vedení či fanoušků na daleko lepší výsledek bude veliký.

Musíme stoprocentně odehrát lepší sezonu, než byla ta minulá. Máme co odčiňovat, to víme všichni.

Jste ten typ hráče, který si dopředu říká, že dá za sezonu například deset gólů, nebo to nechává plynout?

Vůbec ne. Osobně si žádné herní cíle nedávám. Spíše chci, abychom měli jako tým dobrou a úspěšnou sezonu a aby na konci byli všichni spokojení. Snad to bude pro mě o dost lepší ročník než ten minulý, kdy jsem musel vynechat část sezony kvůli zraněné ruce. A doufám, že já blokováním střel a hity týmu dokážu dost pomoci.

V přípravných utkáních vám do obranné dvojice trenéři dali 22letého Mikuláše Hovorku. I to je vaše role, být k ruce mladým hráčům?

Přesně tak. Jde také o to, abych mu poradil a pomohl. Už jsem to měl takto nastavené i pár posledních sezon v Kometě se Standou Svozilem. Jsem tedy na roli jakéhosi mentora zvyklý a docela mě to i baví. Doufám, že si s Mikulášem sedneme a že budeme hrát spolu dobře.

A přijímá vaše rady? Je to učenlivý kluk?

Určitě. Vnímá, co se mu snažím říci, a na trénincích na tom pracuje. Pořád spolu něco probíráme, tak snad to bude ku prospěchu oběma.

Už jste si stačil s rodinou zvyknout na život na jihu Čech?

S přítelkyní a dvěma dětmi jsme si tu zvykli celkem rychle. Hlavně díky klukům z týmu, kteří nás tu skvěle přijali a ukázali, co a jak. V Budějovicích se nám všem moc líbí, je to pěkné město. Já jsem třeba šťastný za to, že s dětmi tu máme každý den co dělat, to je parádní.

Je vám 37 let. Nemáte přeci jen někde v hlavě, že to zřejmě budou poslední sezony vaší profesionální kariéry?

Chuť do hokeje je stále velká. I když vím, že se asi pomalu blíží konec kariéry, to člověk má v koutku hlavy zastrčené. I tak si ale začínám opravdu užívat každou sezonu a každou letní přípravu víc a víc. Starší a zkušenější hráči to tak mají. Pořád jdu rád ráno na zimák, takže je to ještě dobré. (směje se)