Jsem rád, že je sezona už za námi, ulevuje si budějovický šéf Bednařík

Převažuje u vás zklamání z neúčasti v play off, nebo úleva z vyhnutí se baráži?

Ani jedno. Převažují ve mně pocity ze sportovně velmi nepovedené sezony. Jsem rád, že už je to za námi. Stojíme na prahu nového ročníku a musíme od začátku pracovat lépe.

V čem byly hlavní důvody neúspěšné sezony?

Je nutné oddělit sportovní výsledky a ostatní výsledky klubu. Ty ostatní mají vést k tomu, aby ty sportovní mohly být co nejlepší. Jak se sportovně sezona vůbec nepovedla, obchodně se nám v ní velmi dobře dařilo s výhledem na tu příští. Sportovně už to bylo jiné. Loni jsme hráli o něco nad plán, byl z toho krásný bronz, letos o něco pod plán. Výsledkem je obrovský rozdíl v umístěních.

Každá sezona nevyjde podle představ. Ale čím konkrétně to letos bylo?

Asi ne všichni si po loňské povedené sezoně uvědomili, že musíme zůstat nohama na zemi a pracovat víc. Jen se o tom mluvilo, skutky byly jiné. Už letní příprava byla velmi nestandardní. Stalo se, že jsme hráli tři zápasy za tři dny, pak zase pauza. Příprava nebyla ideální, a protože všechny kluby dělají pro úspěch maximum, i tyto drobnosti pak mohly rozhodovat. Věřím, že byla přijata opatření, aby příští sezona byla mnohem lepší.

Do Vánoc tým vedl Jaroslav Modrý. Odvolali jste ho 25. prosince. Udělal byste zpětně tuto změnu dřív, později, nebo vůbec?

Myslím, že to bylo za minutu dvanáct. Rozhodnutí určitou dobu zrálo. Spíš jsme se snažili, aby Jarda sezonu dokončil a případné změny nastaly až po sezoně. Předcházely tomu pohovory s trenérem, impulz v podobě ultimáta. Jarda nakonec dostal víc než polovinu základní části, tedy dostatečný prostor. Zlepšení ale nepřicházelo. Atmosféra v mužstvu nebyla ideální, výsledky byly stále nepřesvědčivé.

A proto jste ho odvolali.

Bylo to nešťastně v období Vánoc, ale my musíme dělat kroky, které jsou dobré pro klub. Dospěli jsme k přesvědčení, že je změna nutná v danou chvíli okamžitě, a tak jsme i učinili. Jak to tak bývá, i tento impulz zabral a po změně trenéra se výsledky krátkodobě zlepšily. Konečná procentuální bodová úspěšnost týmu byla nakonec totožná za Jardy Modrého i Davida Čermáka.

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Při našem prosincovém rozhovoru jste řekl, že tým má na umístění mezi šestým a desátým místem. Trváte na tom, že to tak bylo?

To nemohu, vždyť jsme skončili třináctí. Tým měl na papíře určitou sílu a potenciál, který si i nyní myslím, že nebyl naplněný. Někteří hráči nesplnili očekávání, jiní se nezlepšili, jak se předpokládalo, a některým oporám se sezona moc nepodařila. To se ve sportu stává. Jak trenéři na poslední chvíli loni posily trefili, tak letos to tolik nevyšlo. Zpětně lze říci, že skladba týmu i způsob jeho přípravy nebyl ideální.

Jak dopadla sezona finančně?

Nyní to ještě přesně nevím. Bude s mírnou ztrátou, asi ale ani zdaleka ne tak velikou, jak bylo plánováno před sezonou. Skvělé je, že fanoušci chodili tým podporovat, i když jsme je ne vždy výkonem potěšili. Trošku lépe, než se čekalo, se dařilo obchodně. Něco se ušetřilo na nevyplacených prémiích za výkonnostní cíle týmu. Z ekonomického pohledu to katastrofa nebude.

Vyrovná se úspora za nevyplacené prémie hráčům příjmům ze zápasů play off?

Úspora je vyšší než případný příjem ze vstupného. Důvod je jednoduchý, drtivá většina prodaných permanentek je včetně play off.

Po posledním domácím utkání s Kladnem fanoušci volali: „Bednaříku, táhni“ a žádali si váš odchod. Uvažoval jste o tom?

Mrzelo mě to. O situaci budu teprve mluvit s členy představenstva i s významnými partnery. Víc to nyní komentovat nebudu. Fanoušci křičeli i na Davida Čermáka, on ale odvedl pro klub velmi dobrou práci. Tým přebíral v těžké pozici a zdaleka ne každý má odvahu tým v takové situaci převzít. Za jeho působení jsme výrazně zlepšili procentuální úspěšnost přesilovek i oslabení. Zlepšila se komunikace v kabině i celková atmosféra. Do poslední chvíle jsme bojovali o vyhnutí se baráži, ale i případné účasti v předkole.

Přesto skončil. Proč?

To už není otázka pro mě. V sezoně jsme se rozhodli obsadit pozici sportovního manažera, kterou jsme posledních šest sezon neměli. Loni v prosinci se mi Jirka Novotný sám ozval, shodou okolností v okamžiku, kdy jsem parkoval v Soběslavi před úspěšným jednáním s naším budoucím generálním partnerem Banes. Chtěl v klubu působit. Právě pozice spojená se sportovním řízením mohla být pro něho ta správná. Domluvili jsme se, že se k tématu v lednu vrátíme.

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Nejprve se ale stal asistentem.

Měl prostor se adaptovat. Brzy jsme ho jmenovali sportovním manažerem. Převzal pravomoci ve výběru hráčů po hlavním trenérovi, kterého si navíc mohl sám vybrat. Už na podzim jsme uvažovali i o možné posezonní změně trenérského týmu, a tak jsem na tom pracoval. V době jmenování Jirky jsme měli čtyři kandidáty, agendu jsem Jirkovi předal a on po pár týdnech představenstvu doporučil jmenovat Ladislava Čiháka. Ale nebránil bych se, kdyby navrhl někoho jiného.

Novotný je bývalý skvělý a zkušený hráč, ale mezi manažery bude nováčkem. Může to být risk na tak zodpovědnou funkci?

Může, protože není pravidlo, že výborný hráč bude i skvělý manažer. Jirka ale má předpoklady uspět. Je pozitivní, komunikativní, pracovitý a má rozhled. Ostatní se naučí. Budeme mu hlavně v začátku pomáhat.

Hlavní trenér Čihák s asistentem Jiřím Hanzlíkem podepsali tříleté smlouvy. Jsou to znovu mladší trenéři s delším kontraktem. Držíte se vašeho stylu?

Tříleté kontrakty byly nabídnuty trenérským týmům Václava Prospala i Jardy Modrého. Věříme, že ke koncepční práci je nutné dopřát trenérům i dostatečný časový prostor. Musí ovšem věci fungovat a musíme se zlepšovat. Letos sportovní manažer a trenéři zdědili drtivou část kádru. Dál se uvidí podle jejich práce a možností rozpočtu.

Minulý týden jste zveřejnili odchody či nové kontrakty. Tým se změní zhruba z poloviny?

Změny v kádru budou razantní a úměrné tomu, jak se poslední sezona nepovedla. Víc než polovina týmu ale zůstane. Ale to je téma pro Jirku Novotného.

Pro nový ročník bude mít Motor v názvu nového generálního partnera firmu Banes. Půjdou finance navíc hlavně do posílení A týmu?

Ano, zejména do kabiny. Ve sportovním úseku je nově sportovní manažer. Část peněz spolkne růst cen. Jen pronájem Budvar arény naroste v nové sezoně o milion korun. I tak bude rozpočet na kabinu navýšený o téměř dvacet procent, a to ten letošní rozhodně nebyl špatný.

Fanoušci při klubu stáli, i když se letos nedařilo. Svoji věrnost potvrzují dlouhodobě. Nebojíte se ani teď jejich odlivu? Přece jen ani doba celkově není pro mnohé jednoduchá.

Obáváme se. A to nejenom kvůli letošnímu špatnému výsledku, ale snad ještě víc kvůli ekonomicky složité době pro všechny – pro fanoušky i pro partnery. O to víc si podpory všech vážíme. Nejistota financování profesionálního sportu je velká. U nás platí, že drtivá většina z našich skoro dvou set reklamních smluv je jednoletých. Takže každý rok jedeme nanovo. Na druhou stranu naprostá většina partnerů s námi nové smlouvy uzavírá opakovaně, hodně z nich celých deset let.

Ale jistotu od nich nikdy nemáte.

To ne. Ale musíte-li udržet tempo s trhem, a to musíte, tak podepisujete hráče na novou sezonu brzy v průběhu sezony. A tehdy ještě nevíte, jak bude vypadat rozpočet na novou sezonu. Ale situace se pro náš klub i v tak složité době paradoxně lepší. S novým generálním partnerem Banes jsme se dohodli na dva roky, navíc s gentlemanskou dohodou o možném prodloužení. Velmi nadějně vypadají jednání s dalšími dvěma velkými partnery, kontrakty by mohly být až na pět sezon. S městem České Budějovice pracujeme na nové dvouleté smlouvě. Přízně fanoušků si velmi vážíme a víme, že právě plná Budvar aréna je cestou k úspěšným jednáním s reklamními partnery. Všichni si přejeme vidět Motor v horních patrech tabulky a s reálnou šancí se rvát o příčky nejvyšší.

Zdražíte permanentky?

Ani jsme o tom neuvažovali.

Ladislav Čihák jako trenér Mladé Boleslavi.

A tým má sezonu za sebou, ale juniorku její vrchol čeká, když bojuje o návrat do extraligy. Co když to ale nevyjde?

Takovou variantou se teď v klubu jistě nikdo nezabývá. Cíl je jasný – postup.

Ale až na výjimky se v A týmu letos prakticky neobjevil nikdo z mládeže. To je špatně, ne?

Jasně, chceme zařazovat naše mladé hráče do A týmu, je to součást naší budované klubové identity. Ovšem musí být splněno několik základních předpokladů. Zejména nesmíte hrát o sestup, musíte mít v juniorce nadějné hráče, kteří si svojí výkonností a pracovitostí o místo v A týmu říkají, a mít v A týmu trenéra, který s mladými chce a má odvahu pracovat. Dalším předpokladem je, že herní systém prvního mužstva hraje z velké míry i juniorka a částečně i dorost. Všechny dobře organizované kluby tak fungují. Pak mohou sáhnout po hráči do juniorky. U nás se to za deset let nepodařilo.