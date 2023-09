Posílili jsme, budeme chtít vyhrát každý zápas, hlásí šéf hokejového Motoru

Na konci srpna uplynulo deset let od prvního utkání znovuzrozeného Motoru. Klub se po dlouhém čekání dostal do nejvyšší soutěže, kde za tři sezony zapsal jeden skvělý a dva mizerné výsledky. Celou dobu ve vedení budějovického hokejového celku působí generální manažer Stanislav Bednařík, který si přeje, aby Jihočeši napravili poslední sezonu, kdy skončili až třináctí.

Jaká bude jedenáctá sezona Motoru?

Věřím, že ze sportovního hlediska bude úspěšnější než ta desátá. Ta byla ze všech předchozích sezon asi ta nejhorší. Celkově chceme udržet standard, být ekonomicky stabilní, být otevření k našim fanouškům a hrát atraktivní hokej.

Poslední dva roky byly velmi odlišné. Jednou bronz, podruhé boj o záchranu. Kam klub míří?

Motor míří k tomu, aby byl kvalitní organizací. Co se sportu týče, i když to někdo nerad slyší, tak výsledky ovlivňuje štěstí. Jistě je mu nutné jít naproti, dělat dobré věci. I ostatní kluby se snaží pracovat co nejlépe a pak rozhodují maličkosti nebo právě to štěstí. Loni jsme udělali některé chyby a myslím, že jsme se z nich poučili. Do nové sezony vstupujeme s nově obsazeným sportovním úsekem.

Příběh znovuzrození klubu už je přece jen docela letitý. Myslíte, že se Motor posouvá a už to není pouze o tom příběhu?

Jsem přesvědčený, že za celých deset let se rozvíjíme a rosteme. První sezonu jsme hráli spodek druhé nejvyšší soutěže, poslední tři sezony nastupujeme v extralize, a dokonce máme bronzovou medaili. První sezonu jsme začínali s rozpočtem 35 milionů korun, ten letošní přesáhne sto deset milionů. Rozšířil se i náš manažerský tým, neděláme všechno už jenom „na koleni“. Vyzkoušeli jsme modely se sportovním manažerem, ale i bez něj. Stejně tak s kondičním trenérem. Začínali jsme se třemi trenéry, poslední sezony má trenérský tým standardně pět členů. Prostě rosteme.

Lidé stále více vyhledávají zážitky. Plánujete rozšířit domácí zápasy o akce, aby fanoušci nepřišli jen na hokej?

To je citlivá otázka. Starší generace fanoušků po něčem takovém příliš netouží, ta mladší spíš naopak ano. Když přijedeme do O2 areny, tak tam je to show. Ale co tak vnímám, tak budějovické publikum o takovou dramaturgii utkání zatím spíš nestojí. Ale i tak se posouváme, do marketinkového oddělení jsme přijali čerstvého absolventa vysoké školy, abychom ho trochu okysličili a uměli lépe chápat potřeby mladé generace fanoušků. V okolí Budvar arény se letos objeví dvě interaktivní obrazovky.

Jak to vypadá s možným rozšířením Budvar arény?

Deset let se snažíme o vylepšení zázemí sportovcům i návštěvníkům. Se současným vedením města se zdá, že bychom mohli vážně řešit možné výrazné zvelebení arény.

Celková výše finančního plnění Budvaru je závislá i na výtoči piva při našich utkáních. Takže, fandové, pijte.

Co chcete vylepšit konkrétně?

Klubu chybí zejména odpovídající posilovna, tělocvična či regenerace. Pro fanoušky jsou zcela nedostatečné kapacity toalet a bufetů. Existují tři možné rozvojové zóny. Rozšíření Budvar arény směrem k Háječku a propojení s letním kinem, přístavba k druhé ledové ploše přes parkoviště, která by zejména naplnila potřeby mládežnické akademie. Třetí je rozšířením směrem k řece, které by přineslo navýšení kapacit toalet a bufetů.

Jak máte zajištěné energie na stadionu na nový ročník?

Jsme v Budvar aréně v nájmu, majitelem a provozovatelem je město. S ním máme smluvní ceny na pronájem nebytových prostor i ledové plochy. K navýšení ceny ledové plochy došlo za deset let snad jenom jednou, a to právě v souvislosti se skokovým zdražením energií. Město se k nám chová velmi ohleduplně.

Často v minulé sezoně narušovaly extraligové zápasy díry v ledu. Nevyhnulo se to ani Budějovicím. Snažili jste se připravit na to, aby se to neopakovalo?

Není to otázka pro klub. To ovšem neznamená, že se o to nezajímáme. Vím, že byl vyvinutý a bude k dispozici záchranný balíček pro případ rychlých oprav. Díra by měla být do deseti minut kvalitně zamrazená. Více se k problematice vyjadřovat nechci.

Povedlo se vám vyřešit potíže s fanshopem?

Už se blížíme k vyřešení problému. Odhaduji, že nejpozději do prvního utkání sezony bude spuštěný online prodej a provizorní prodejna v City Centre. Do Vánoc by pak měla začít fungovat i plnohodnotná prodejna.

Kolik máte prodaných permanentek?

Je to podobné jako v předchozích letech (přibližně přes čtyři tisíce – pozn. red.).

V Budvar aréně se po letech bude znovu točit Budvar. Dá se říci „konečně“?

Ano, máme z toho obrovskou radost. Je to možné díky nové smlouvě mezi APK a BPA. Každý klub si tak od letošní sezony mohl vybrat, jestli bude mít pivního partnera BPA (Radegast – pozn. red.) a dostane určitý obnos, nebo si zvolí vlastního pivního partnera a dostane od BPA o něco méně peněz. U nás to bylo jasné, s Budvarem jsme se domluvili a má to pro nás v konečném důsledku i finanční přínos. Celková výše finančního plnění Budvaru je závislá i na výtoči piva při našich utkáních. Takže, fandové, pijte (usmívá se).

Odhalíte sportovní ambice?

Budeme chtít vyhrát každý zápas. Hráčský kádr jsme bezpochyby posílili. Do obrany přišli čtyři noví hráči, do útoku pět. Ale ani konkurence nespala. Soutěž bude kvalitnější než loni, takže se fanoušci mají na co těšit.

Líbí se vám zatím práce nové trenérské dvojice Ladislav Čihák – Jiří Hanzlík?

Jsou své práci plně oddaní. Na začátku soutěže si můžeme říct, že tým zatím pracoval velmi kvalitně. Jaké budou mít výsledky? To ovlivní i to štěstí, o kterém jsem mluvil. Ale jdeme mu naproti.

Sezonu už začala juniorka, která se po roce vrátila do extraligy. Bude díky tomu více propojená s prvním týmem?

Díky samotnému postupu, který byl pro klub veledůležitý, snad ani ne. Za klíčové považuji nové obsazení na postech sportovních manažerů a trenérů áčka i akademie. Jsou to lidé, kteří mimo jiné chápou nutnost, aby velmi podobný, až stejný herní plán určený áčkem hrála i juniorka a dorostenci. Aby vycházel ze stejných základních pravidel, a bylo tak jednoduché sáhnout do juniorky, protože vybraný hráč bude vědět, co hrát. Ovšem to samo o sobě jistě nestačí. Výkonnost hráčů v juniorce musí být vysoká. A o to se trenéři i hráči v akademii snaží. Věřím, že se v horizontu několika sezon projeví větší schopnost našeho klubu generovat odchovance pro dospělý hokej.

Do nového ročníku vstoupíte jako Banes Motor České Budějovice se jménem nového generálního partnera v názvu. Líbí se vám to?

No jistě. Jde o našeho dlouholetého partnera, společnost ze Soběslavi. Její majitel pan Pavel Baloun hokejem hodně žije. Snad si co nejvíce zatočí šálou po gólech, na což se těšil. Jsme moc rádi, že při nás drží regionální společnosti.