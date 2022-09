Kometa se ne a ne zvednout, neladí jí hra ani střelba. Pomoc hledá na severu

Kdepak, tohle se nečekalo. Zvlášť po úvodním přesvědčivém představení proti Karlovým Varům, které nabušená Kometa přesvědčivě rozebrala. Od té doby brněnské mužstvo strádá, úterní prohra s Třincem to podtrhla. Po pěti kolech je ambiciózní tým až desátý.

„Je to sport. Každý sám ví, co může zlepšit, v čem je jeho role v týmu. Lehká frustrace tam asi je, každý sem šel s tím, že chce vyhrávat, ne být dole v tabulce. Ale tým je kvalitní. Máme dost zkušených hráčů, abychom si to vyříkali a začali hrabat,“ pustil se do rozboru současného rozpoložení Komety její obránce Jan Ščotka.

Společně se svými parťáky v modrobílém dresu si v úterý po marném dobývání třinecké obrany vyslechl pískot. Lehce přes pět tisíc diváků s nelibostí sledovalo, jak se Kometa opakovaně rozbíjí o zformované Oceláře.

„Čekali jsme všichni víc, ale realita je taková, že se trápíme v koncovce a naše výkony tím uvadají. Musíme na tom pracovat,“ konstatoval trenér Martin Pešout, jemuž se vedle představ o účinnosti brněnské hry rozpadá i sestava.

Proto Kometa, která už tak hledala dalšího středního útočníka, svoje pátrání po posile ještě vystupňovala. V dohledné době ji má posílit finský centr Sami Sallinen. Poslední čtyři sezony hrál ve švédské lize, naposled za Brynäs IF, před tím působil ve Švýcarsku a v KHL. „Uvidíme, jestli se nám podaří někoho sehnat, centři nás trápí. Bez centrů hra potom vadne. Budeme zároveň vyhlížet, kdy se vrátí Kim Strömberg a Tomáš Kundrátek,“ vypočítal neduhy kouč.

Co dál se v Brně bude dít? Návod nabídli Oceláři, kteří na tom před cestou do Brna byli ještě hůř než Kometa. Vsadili na obranu a obětavost a slavili s tím úspěch.

„My jsme si tu nemohli dovolit nějaké výstřednosti, museli jsme se vrátit k jednoduchým věcem. K bojovnosti, obětavosti, nasazení. To všechno kluci dnes splnili, za to jim patří dík. Každý takový zápas, každé takové body jsou důležité,“ vysvětloval třinecký kouč Zdeněk Moták.

Stejně jako Pešout v Brně je i on na trenérském postu ve svém klubu nový a čelí výsledkové krizi. „Řekli jsme si, že musíme hrát základní hokej. Nemám rád řeči, že si někdo obleče montérky. Bojovnost a nasazení jsou elementární základ každého sportu, v hokeji je to bruslení. My jsme to všechno splnili, měli jsme dostatek zblokovaných střel, kterými žila střídačka. Když někdo z hráčů blokuje střelu, střídačka má radost. To je pro všechny dobrá zpráva,“ řekl Moták.

Kometa tenhle „mustr“ použila v neděli v Liberci, kde ji podržel skvělý výkon brankáře Dominika Furcha a útočníci přidali v potřebný čas dva góly. Byla z toho výhra po nájezdech.

Na domácí led se to brněnskému souboru přenést nepodařilo. Furch svůj výkon zopakoval, dva góly dala Kometa z přesilovek, ve hře v pěti proti pěti však prožila trápení.

„Čekali jsme, že na Liberec navážeme lépe. Domácí zápasy musíme hrát líp. Dostat se do tlaku, ať nás pak podpoří i skvělí fanoušci. Když jsem tu hrával jako soupeř, tak nás domácí mleli, fanoušci se dostali do varu a to pomůže. Musíme se dostávat víc do situací, kdy nám fanoušci pomůžou,“ míní Ščotka.

Také je mezi těmi, od koho se čekalo víc. To stejné první útok, kde sice zažívá střelecky povedený začátek sezony Luboš Horký, autor pěti branek, ale zbývající dva zkušení lídři Petr Holík a Martin Zaťovič dohromady posbírali jen čtyři kanadské body a jsou v mínusových číslech.

„Musím si sáhnout do svědomí, kolik mínusů mám. Je to strašné, ale je to tak. Já sám osobně musím zlepšit obranu a až pak myslet na ofenzivní věci. Teď musím začít hrabat v obraně a od toho se taky odrazit,“ uvedl Ščotka, reprezentant s dvěma asistencemi a nejhorším hodnocením (-7) v celé brněnské sestavě.

Podruhé za sebou v domácích zápasech Komety v úterý večer platilo, že jednoho z favoritů ligy skolil jeden inkasovaný gól. S Kladnem to bylo na 1:2 ve druhé třetině, s Třincem také na 1:2 na začátku třetí třetiny.

„Tím, že jsme ve třetí třetině (za stavu 1:1) dostali první gól my, jsme umožnili hostům hrát jejich tuhou defenzívu, přes kterou jsme se nemohli dostat. A do konce jsme se do ní nedostali,“ konstatoval Pešout.

„Chyby vychází z toho, že není pohoda, pak jsou hráči nervózní. Kdo to někdy hrál, ten potvrdí, že je těžké se s tím vypořádat. Potřebujete jeden zápas, jaký taky předvedl Třinec, aby se zase mužstvo nastartovalo a začalo si věřit,“ řekl.

Bude to už páteční zápas proti Hradci Králové? Bez zraněných tvořivých hráčů a pod dekou, jaká na Kometu padla, to pro brněnský soubor nebude nic snadného. „Hrajete doma, musíte tvořit. Třinec se s tím taky doma nepopral a my jsme se s tím taky vypořádali líp v Liberci než u nás,“ krčí rameny kouč.