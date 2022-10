Horký střílí z místa po Muellerovi: Sedí mi, musím to dávat víc nahoru, říká

Nesází hattricky jako pardubický útočník Tomáš Zohorna, nemá na kontě tolik vítězných gólů jako prověřený ostřelovač Milan Gulaš z Českých Budějovic. Luboše Horkého z Komety Brno zdobí vyrovnanost. Trefil se v pěti z dosavadních šesti odehraných zápasů, naposled dvakrát v pátek do sítě Hradce Králové, a díky tomu vede pořadí extraligových střelců.

Často se prosazuje z místa na levém kruhu, které v Brně do jara patřilo Peteru Muellerovi. Po jeho odchodu stoupl Horkému jak o dvě a půl minuty průměrný čas na led, tak čas na ledě v přesilovkách; ten se mu víc než zdvojnásobil.

„Cítím se líp. Hraju první přesilovku, to pomůže. S tím přichází víc šancí a všechno. Jsem za to rád,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý pravák, od něhož Kometa góly oprávněně čeká už několikátý rok.

Ne že by je nedával, ale například hranici deseti branek v základní části překročil rodák ze Znojma až loni. I proto ho Kometa posílala na hostování do Pardubic, když potřebovala výměnným hostováním zalepit díru na jiném místě v sestavě.

Letos Horký spustil takovou kanonádu, že kdyby ji udržel, což je těžko představitelné, dostal by se celkově na 61 gólů. To je dost na nováčka mezi elitními extraligovými kanonýry. V pomyslném střeleckém souboji se všemi zbývajícími útočníky Komety prohrává jen 7:9.

„Na souboj o korunu krále střelců určitě nemyslím. Snad si na to ani netroufám. Jdu kolo od kola, hlavně když vyhráváme, a když do toho přidám nějaké body, tak jen dobře,“ říká. Místo sledování statistik si vštěpuje třeba to, jak zakončovat ještě lépe: „Mám na čem pracovat. Nestřílím to ideálně, měl bych to dávat víc nahoru, ne tolik na betony na dorážky. Věřím, že to přijde.“

V brněnské přesilovce se prosazuje ze dvou míst: z prostoru mezi kruhy, kde se točí s dalším pravákem Tomášem Vincourem, a z levého kruhu. V pátek Kometa předvedla akci, jakou hrávala s Muellerem, a Horký z kruhu zavěsil.

„Jsem rád, že hraju tam. Protože, upřímně, sice jsem ze středu nějaké góly dal taky, ale občas mi přijde, že se tam motám, že mi to tam tolik nejde. Ne že bych si na kruhu věřil na sto procent, ale střelu si tam umím správně nastavit,“ přiznal Horký upřímně.

I jeho úspěšnost střelby je ohromující. Sedm gólů dal Horký z pouhých osmnácti ran, tedy má úspěšnost 38,89%.

Jeho statistiku obohatil v pátek i technický gól poté, co byl při hradecké power play faulován před prázdnou brankou. „Takový jsem dal poprvé,“ usmíval se Horký, jemuž se hlavně ulevilo, že akci vůbec dokázal dotáhnout ke skórování. „Myslel jsem si, že jedu na branku sám, že si k ní nechám doklouzat puk. Až pak jsem si všiml, že je za mnou hráč, musel jsem do toho šlápnout a on mě bohužel zfauloval,“ vrátil se k pátku brněnský střelec.

Ještě k jednomu způsobu hraní přesilovky, kromě postavení útočníka-praváka na levém kruhu, se Kometa po začátku letošní sezony vrátila. V pátek proti Hradci zkoušela poslat do početní výhody naráz pět útočníků, jak to dřív v roli kouče dělal majitel klubu Libor Zábranský.

Na modré čáře operoval centr Adam Zbořil. „Hraje to tam dobře, má přehled o hře. Nestřílí tolik z první, ale střelu zápěstím má nejlepší z týmu. Hodí se tam,“ komentoval návrat k loňskému rozestavení Horký.