Čiliakova rekordní show: neprůstřelný gólman Komety zničil Hradec

Čiliak si počínal suverénně, i když do něho hradečtí hráči bušili ze všech stran.

„Nebyl to lehký zápas, to ne. Ale byl jsem v tempu. Stříleli odevšad, bylo strašně moc situací, kdy jsem nevěděl, kudy střela jde, a jen jsem si klekl a čekal jsem. Tam mi pomohli spoluhráči. Co jsem vyrazil, to odpálili pryč, do dorážek Hradec nepouštěli a strašně moc střel kluci zblokovali. Padesát střel je hodně, nejde to tak mít každý zápas, ale dnes hráli super a já jsem si to taky užil,“ vyprávěl po zápase, v němž byl hlavní hvězdou, Čiliak.

K excelentnímu výkonu se vybičoval po pauze, kterou v brněnské brance měl, a pět dnů poté, co se podobně vyznamenal jeho brankářský kolega Dominik Furch v Liberci. Na Furcha šlo na severu Čech dokonce 57 střel a také tento zápas Kometa vyhrála, i když to bylo s inkasovanými góly a celkově 3:2 po nájezdech.

Čiliak včera v ostrém boji nepůsobil dojmem, že chytal po dvanácti dnech a třízápasové odmlce.

„Věřím, že se s Dominikem budeme doplňovat. Potřebujeme vyhrávat a je jedno, kdo v brance stojí, hlavně když to bude za tři body. V tréninku pracujeme oba naplno, musíme se samozřejmě předhánět a to nám pomáhá oběma,“ pronesl slovenský gólman, z dřívějších let zvyklý na pevnější místo v sestavě Komety, než má v této sezoně.

Do brněnské branky se po dvou zápasech vrátil Marek Čiliak.

Trenér brněnského celku Martin Pešout si mohl mnout ruce, že z jistoty, kterou má v obou brankářích, může vyjít i současný herní styl Komety. „Soupeře nepouštíme do přečíslení. Střel proti nám je dost, ale do defenzivy jsme neměli ani jednou problém, že by Hradec jel dva na jednoho nebo sám na bránu. To je pozitivní. Věříme, že až si ten systém během sezony ještě víc zažijeme, budeme nebezpečnější i dopředu, teď ale musíme začít obranou,“ řekl Pešout.

S výkonem, k němuž se Kometa vyburcovala, byl spokojený. „Konečně výkon, za který se doma nemusíme stydět,“ oddechl si. „Nebudeme si nic říkat, Hradec je kvalitní mužstvo, loňský vítěz základní části. Jeho produktivita je velká. S ním nemůžeme hrát nahoru dolů, na to zatím nejsme připraveni,“ vysvětlil taktiku, vycházející hlavně z obrany.

Poprvé Kometě pomohl finský centr Tomi Sallinen, připsal si první kanadský bod. Naopak v nemocnici skončil po nárazu do mantinelu další z předních brněnských obránců Marek Ďaloga, jeho stav nebyl po zápase znám.