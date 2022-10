Zásoby z Kolína už nestačí, hokejový Hradec hledá posily i jinde

Hradec tímto krokem reaguje na zdravotní problémy hráčů svého kádru. V pátek v Brně chyběli obránci Filip Pavlík a Gaspar a útočníci Kevin a Kelly Klímové, Perret a Pilař. K absentujícím se navíc přidal i další útočník Ščerbak, jemuž skončilo v Česku vstupní vízum, nebylo obnoveno, a Ščerbak tak musel odcestovat.

Nepříjemná situace hned na úvod sezony, v němž Mountfield navíc extraligu kombinuje s účastí v Lize mistrů. Právě v těchto dnech to je v jeho programu aktuální, v úterý totiž vyrazí do Berlína a o týden později si to oba soupeři rozdají v Hradci.

Reakce vedení Mountfieldu? Hned na začátku sezony hledá hráče, které by do kádru už nyní přivedlo. A nejen jako náhradu za Ščerbaka, jenž se pasoval do pozice opory, ale s jehož návratem se v této sezoně asi počítat už nedá.

„Trh sledujeme a rádi bychom někoho přivedli. V mezidobí dostanou šanci hráči širšího kádru včetně těch z Kolína,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček, „náhradu do útoku hledáme, přejeme si takového hráče přivést, ale teď nejsou, navíc klubů, kde nějakého takového hráče hledají, je více, třeba i Třinec a Sparta, a my máme teď větší problém v obraně, kam hráče také hledáme.“

Mountfield s již zmíněnými kolínskými borci v Brně nehrál špatně, na domácí branku vyslal 59 střel, gól ale nedal a sám čtyři dostal. „Chybí nám dlouhodobě víc hráčů, ale tak to v našem sportu je. Někomu se to sejde na konci sezony, nám se to stalo na začátku. S naší špatnou produktivitou to ale nijak nesouvisí,“ konstatoval po prohře 0:4 útočník Jakub Lev.

A v pátek v Litvínově? Do sestavy se sice vrátil uzdravený Kevin Klíma, i tak ale pět kolínských hráčů znovu nastoupilo.