Úleva. Ale mladí tahouni jsou pořád nervózní, řekl Růžička po první výhře

„První výhra je vážně úleva. Je začátek ligy a není možné, abychom takhle hráli a pořád prohrávali. Věřím, že se teď hráči malinko zklidní. Získali jsme důležité tři body, navíc se silným Hradcem, který v závěru tlačil,“ vážil si prvního úspěchu trenér Růžička.

Verva dvě třetiny nehrála nic extra, od Okuliara dostala gól v oslabení, zvyšoval Smoleňák. Rozpaky chemiků trvaly, zvlášť když brzy nato Estephan promarnil trestné střílení. Ve 3. třetině ovšem domácí zapnuli motory. Kudrna 14 vteřin po jejím startu snížil, necelé tři minuty nato v přesile srovnal a v další početní výhodě zařídil vítězný úder Stránský; 3 017 diváků v ochozech bouřilo.

„Tohle přesně jsme potřebovali, chytit se takovým zápasem. Že jsme to zlomili, i když jsme prohrávali 0:2. O přestávce před 3. třetinou jsme si řekli, v čem byly chyby, čeho se vyvarovat a že zápas není prohraný,“ líčil jeden z hrdinů, litvínovský brankář Šimon Zajíček, který vykryl 42 střel. „Zajda byl zase vynikající,“ chválil ho kouč Růžička.

A zajíček děkoval také publiku: „Fanoušci i za stavu 2:0 za námi pořád stáli, my se pak rychlým gólem na začátku třetí části dostali do hry.“

Vyrovnání měl na svědomí útočník Andrej Kudrna, nejlepší střelec mužstva, který nasázel už šest gólů. Čili víc než polovinu zásahů Vervy.

„Přitom je spíš defenzivní a celoplošný hráč. Táhne nás,“ velebí ho trenér, který zatřásl sestavou. Stáli Helt, Havelka, Abdul, Kolář a Zeman, naopak naskočili Gut, Chalupa, Fronk a také americký novic Wesley.

Litvínovský útočník Šimon Stránský se raduje z výhry.

„Sestavou míchám pořád a zatím to není ono. Ze šesti zápasů jsme zahráli slušné možná dva tři. Dneska zase špatné dvě třetiny, hráli jsme hrozně ustrašeně, bláznili jsme, až třetí byla vynikající. Po prvním gólu jsme najednou ožili, hráli s lehkostí, měli pohyb. Mladší hráči, co to mají táhnout, jsou trošku nervózní,“ vidí Růžička, který Wesleymu dal v premiéře jen necelé tři minuty na ledě: „Byl tady jen tři dny, po 1. třetině jsme hru stáhli na šest beků.“

Litvínov teď čeká perná venkovní série: v úterý Karlovy Vary, v pátek Kometa, v neděli Třinec.