Sláva v horším období: Snad to tam zlomíme, říká Pavlík před duelem v Berlíně

Ve středu to bude zážitek, na jehož zatím jedinou obdobu v historii klubu mnozí účastníci vzpomínají se slzou v oku. „Byla to paráda a věřím, že to bude stejné,“ vzpomíná na tři roky starý výjezd k zápasu Ligy mistrů útočník hokejového Mountfieldu Radovan Pavlík, v současném kádru jeden z posledních, kteří tehdejší vítězný vlakový výjezd se stovkami fanoušků zažili na vlastní kůži. Ve středu krátce po deváté ráno vyrazí hokejový vlak s hráči a více než pěti stovkami fanoušků tentokrát do Berlína.