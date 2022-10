Jsme na dobré cestě, ale občas na ledě blázníme, míní plzeňský kapitán Schleiss

Škoda sice potřetí za sebou nevyšla naprázdno, ale tentokrát z toho byl jediný bod. Ve třetí minutě nastavení totiž vyrovnaný duel přesným švihem z pravého kruhu rozhodl hostující Radek Koblížek, puk se ještě odrazil od tyčky a zapadl za bezmocného brankáře Miroslava Svobodu.

Berete alespoň ten bod, nebo vás ztráta mrzí?

Super by samozřejmě byly tři. Škoda, že jsme v závěru nevyužili přesilovku, mohli jsme si na ně sáhnout. Ale musíme být pokorní a skromní, díky i za ten jeden. Dnes můžeme být rádi, nebylo to ideální. Někdy na ledě blázníme, nedržíme systém a zbytečně pak propadáme. A zase tam byly i zbytečné fauly, včetně mého ve druhé třetině. Najednou bum-bum a máme tam dva góly za sebou. Přitom když systém držíme, je to dobré.

Po hrůzném vstupu do sezony už je ale v kabině lepší nálada, nebo ne?

Určitě. Jsme na dobré cestě, ale pořád je na čem pracovat a my se musíme dál zlepšovat. Nějaké body jsme zvedli, je to vzpruha, ale je potřeba jít dál.

Duel s Kometou vás hodně bolel, dvakrát jste odjížděl na střídačku se zkřivenou tváří. Co se stalo?

Nejprve se mi střela od hokejky odrazila přímo na kule, s pytlíkem vám nikdo nepomůže, skákal jsem na střídačce na patách. (smích) A pak jsem dostal pukem rovnou do huby, když někdo od nich vyhazoval kotouč. Naštěstí můžu skousnout, není to nic vážného.

I v prodloužení jste se dostal do dobré šance, co střele z mezikruží chybělo?

Prostě dát gól. Zámek (Petr Zámorský) mi to pěkně hodil do jízdy, vyjel jsem si na střed. Ale zatím mi to tam prostě nepadá. Štve mě to, ale nemůžu se sesypat. Oni pak z podobné akce rozhodli. Koblížek měl dobrou rychlost, náš bek to měl těžké. Možná jsme si ho mohli najet lépe, ale on to trefil parádně přímo k tyči. Na rozdíl ode mě...

Zdá se, že si sedá i vaše spolupráce v elitní formaci s Kodýtkem a finským křídelníkem Rekonenem.

Je dobře, že poslední zápasy máme drajv. Ale je tam pořád spousta puků, které nám ujedou zbytečně a pak musíme šlapat nahoru dolů místo toho, abychom si v útočné třetině šikovně stoupli a vytěžili z toho víc. Ale s klukama se mi hraje moc dobře, je tam tlak, to je dobře.

Rekonen si po vaší asistenci připsal už čtvrtou trefu v sezoně. Ukazuje se jako kvalitní posila?

Aleksi je šikovný a má hodně dobrou střelu. Rychlou, bez velkého nápřahu. V tom je nejvíc znát, že je to kluk z Finska, umí vypálit fakt strašně rychle. Loni se takhle z kruhu dařilo mě, teď ke mně beci v oslabení vystupují a volnější prostor má on napravo. Toho je třeba využívat.