Šalé jako dvojka draftu? Kanadský expert ho chválí, Kometa mu svědčí

O tom, jak velký má Eduard Šalé hokejový talent, není pochyb. Přesun z juniorky do áčka Komety zvládá, navazuje na povedené výkony z mládežnické reprezentace. A na to slyší i kanadský expert Craig Button, který českého útočníka řadí na druhé místo ve svém žebříčku před příštím draftem do NHL.