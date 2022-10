Jak budím Kometu. Kouč Pešout o vzestupu týmu, souhře s šéfem i fenoménu Šalé

Jaké důvody máte na mysli?

Dnes už můžu říct, že příprava byla až moc tvrdá, nechytili jsme začátek a do toho hned přišla zranění klíčových hráčů. Pár dní jsme byli dole. Jsem rád, že se v době, kdy se nám nedařilo, ukázala síla mužstva a charakter hráčů. Poctivou prací jsme se vykopali nahoru, umlátili jsme dva zápasy a pak se začal hrát i lepší hokej. Věřím, že jsme schopni hrát ještě líp. Už před sezonou jsem upozorňoval, že se nám v týmu vyměnilo dost hráčů a nepůjde to hned.

Uklidnilo vás, že jste počáteční krizi překonali ještě v první čtvrtině extraligy?

Očekávám, že ještě v sezoně přijdou chvíle, kdy to bude zase vypadat, že to nejde. Musíme dělat všechno pro to, aby jich bylo co nejmíň. Teď přijdou soupeři, které bychom měli takzvaně v klidu porazit. Ale když nebudeme stoprocentně emočně připraveni, zase nás to může vytrestat. Teď je potřeba potvrdit, že výhry nebyly náhodné. Z praxe mám ověřeno, že na tři ubojované zápasy přijde jedna výhra zadarmo, výsledek typu 4:0 nebo 5:1. O to si ale mančaft musí bojovností a poctivou prací říct.

Kempný? Zavládlo mrzení Fanoušci Komety nelibě nesou, že se Michal Kempný, bývalý brněnský obránce, při návratu z NHL místo pod Špilberk odebral do Sparty. Berou to od rodáka z Hodonína jako zradu. Ani Martin Pešout neskrývá rozpaky. „Zažil jsem ho zde jako srdcaře a kluka, který chce něco dokázat. Dostal prostor, bezezbytku nám to vrátil. Teď mě mrzí, že se rozhodl tak, jak se rozhodl,“ řekl kouč.

Co se dělo za kulisami, když fanoušci v září na hráče Komety za předváděnou hru pískali?

Nic kromě toho, že jsme zachovali klid, některé věci jsme malinko pozměnili a vedení tomu pomohlo angažováním Tomiho Sallinena. Nejdůležitější bylo, že se zachoval klid vůči hráčům. V létě sem přicházeli s jasně daným charakterem, hladoví, ambiciózní. Brzo se to potvrdilo. Je jejich vizitkou, jak se mančaft zvednul. Trenér může malovat, co chce, ale kdyby nebyl tým charakterní, nezmůže nic. Taky jsme začali hrát malinko ofenzivněji a rychleji. Hráčům to víc sedí.

Takže přece jen styl Karlových Varů, s nímž jste ze západu Čech přišel?

Ne, hra Komety se s Varama nedá srovnávat. Na karlovarský hokej nahoru - dolů jednak nemáme mužstvo, a jednak si myslím, že jestli chce Kometa patřit k top týmům, musí hrát takticky daleko vyspěleji. Máme o tolik kvalitnější hráče, že soupeře můžeme porážet i taktikou, ne jen tempo hokejem.

Martin Pešout na střídačce Komety Brno.

Zůstal jste přesvědčený, že to, co jste v Brně začal nastavovat, je funkční?

Věřil jsem tomu, protože i v přípravě, i když se nepovedla, byly dobré pasáže. Chtělo to, aby si to sedlo, uzdravili se zranění hráči a abychom vychytali věci z taktiky, které nám někdy nešly.

Hlasy o tom, že je příprava moc tvrdá, byly z mužstva slyšet už v jejím průběhu. Byla chyba ji tak vyhrotit?

My jsme jinou možnost neměli. Spousta hráčů byla na MS, připojili se pozdě, pořádně jsme se sešli až během posledního týdnu v červenci. Vím, že jsme hráče objemy v přípravě trochu otrávili, ale nešlo to udělat jinak. Šli jsme do toho s tím, že to začátek extraligy poznamená. Uvidíme, jak to budeme hodnotit zpětně, v říjnu ani v listopadu se sezona nehodnotí.

Bylo složité podělit potenciální jedničky Marka Čiliaka a Dominika Furcha v brance tak, aby si oba zachytali a udrželi si formu?

S oběma je výborná komunikace, to v první řadě. Složité to není; děláme plán na týden i dva týdny dopředu podle toho, kolik nás čeká zápasů, jaké soupeře máme a aby zátěž byla rozložená. Ze začátku jsme sázeli na to, že Čiliak je v Brně zvyklý, tak dostával příležitost doma a Furch nastupoval venku. Minimálně týden dopředu gólmani věděli svůj program a mohli se psychicky nachystat. Tvrdím, že tlak na ně je během sezony tak šílený, že jet sedm měsíců jen na jednoho gólmana se nedá.

Zároveň se řešilo, že na ně jde příliš mnoho střel, víc jak 50 za zápas. Byli jste si jejich kvalitou natolik jistí, že jste zalezli do obrany a nechali do sebe bušit?

Mně tohle vyčítali už ve Varech, ale já pořád tvrdím, že hokej se nehraje na střely, ale na góly. A ty, jak říká i Kari Jalonen, dnes padají jen ze superšancí. Ty mě zajímají víc než počet střel. Jestli jde střela z rohu, tak to je mně jedno. Hrajeme obranu trochu jinak, takže soupeř se k nám sice dostane, ale střely ze slotu (nebezpečný prostor) nemá. Ano, do šancí se dostane, protože takový hokej je a soupeř má svoji kvalitu, ale na nás je, abychom minimalizovali ty superšance. S tím, jak to zvládáme, jsem spokojený. Když se pak soupeř do velké šance dostane, máme už gólmana rozchytaného právě těmi střelami od mantinelů.

Martin Pešout zdraví fanoušky Komety Brno.

Vycházíte z toho i při vašem útoku, kde například Luboš Horký dal 10 gólů z pouhých pětatřiceti střel?

Snažíme se hráčům vštěpovat, že střelu z rohu už dnes gólmani většinou nepustí. Že když už se k ní odhodlají, ať aspoň jde na dlouhý beton, aby byla možná dorážka. Jinak si brankáře proti sobě akorát rozchytáme.

Podle vás už neplatí otřepaný slogan, že není ranky, není branky?

Hokej se hodně mění. Sebe už řadím mezi starší trenéry, kteří se musí učit nové věci. V tom jsem rád, že mám vedle sebe asistenta Jirku Horáčka, který nové věci hodně vnímá a nosí je k nám.

Už je Kometa ve fázi, kdy může za odpracované zápasy čekat i výhry zadarmo, o nichž jste mluvil?

Doufám, že jo. Nesmíme hlavně zápasy podceňovat, nachystat se vždycky tak jako minulý pátek na Spartu. Za dva dny jsme přijeli do Varů a tam byla vyhecovanost úplně jiná. Taky to na výkonu bylo vidět. Jestli chceme pomýšlet na umístění v první čtyřce a úspěch v play off, musíme mít hluchých zápasů co nejmíň.

Stačil už jste poznat tlak, který na hlavního kouče Komety je?

Věděl jsem, do čeho jdu, už jsem v Brně jako asistent působil. S majitelem Liborem Zábranským jsem v každodenním kontaktu a nevnímám to jako tlak, ale jako svoji výhodu.

Jaká je vaše spolupráce?

Hodně úzká. Když něco řešíme, každý si řekneme svoje, a to včetně majitele.

Na střídačku se za vámi ale podle posledních vyjádření nechystá.

Neměl bych s tím problém, spousta věcí směrem k mančaftu je stejně od něho. Kdybychom nebyli v úzkém kontaktu, trvalo by mně pár měsíců, než bych přišel na to, že má Adam Zbořil coby útočník hrát přesilovku na modré. Mít šéfa takhle blízko nám hodně pomáhá.

Martin Pešout zdraví fanoušky Komety Brno.

Chtělo to od vás potlačit ego, když varianta se Zbořilem na modré, kterou Kometa hrála loni pod bossem Zábranským, přišla letos na přetřes?

Hledali jsme tu nejlepší cestu, jak přesilovce pomoct. Se dvěma obránci nám neseděla. Žádné ego v tom nemám, vždyť je i v mém zájmu, abychom vyhrávali. Byl jsem rád, že jsem tu informaci dostal. Klaplo to a přesilovku máme údernou.

Naplňuje vaše představy sedmnáctiletý Eduard Šalé, zařazený ve třetím útoku?

Nečekal jsem, že bude takhle platný, jsem nadmíru spokojený. Od prvního zápasu má svoje místo v sestavě. Když výjimečně cítím, že mu zápas úplně nesedí, vynechá pár střídání, ale to není nic proti ničemu. Na Spartě, v parádní atmosféře, to odehrál celé. Klobouk dolů nejen před tím, jak hraje, ale i jak na sobě pracuje.

Srovnáte ho s loňským juniorem Jiřím Kulichem, s nímž jste pracoval ve Varech?

Jirka se rozbíhal pomaleji, až v říjnu dostal víc prostoru po zranění Jiřího Černocha. Šalé je dál, než byl on. Je to vidět i na jeho produktivitě, že šanci, kterou dostává, vrací.

Eduard Šalé se snaží ohrozit branku Třince Marka Mazance.

Dotkla se vás osobně nedávná polemika, zda byl Šalé správně vyhlášen nejlepším juniorem sezony před Kulichem, což vzbudilo negativní ohlas?

U nás jsou v tomto podmínky nastavené dost špatně. Není přece možné, aby nováčkem sezony byl vyhlášený hráč (Miloš Kelemen z Mladé Boleslavi), který má třiadvacet let, přišel ze Slovenska jako hotový hráč a hrál na olympiádě. Kulich měl za minulou sezonu vyhrát nejlepšího nováčka v extralize a Šalé měl být nejlepší junior. Kdybychom byli poctiví, tak loni nebyl žádný jiný junior lepší než Kulich a letos nebude lepší junior než Šalé. Představa, že by to letos Šalé nevyhrál… to ať se na mě nikdo nezlobí.

Je Šalé tak nebojácný, že ho pošlete na rozhodující nájezd, což se už stalo?

Nedělám to proto, abych si něco zkoušel, nebo jemu něco dopřál, ale proto, že vím, že je na něho spolehnutí. Vím, co dokáže, a když vidím, že nájezdy dlouhodobě proměňuje, byl bych blázen, kdybych mu tu důvěru nedal. Jednou z něho bude velký hráč, aspoň v to doufám, a ten instinkt zabijáka v sobě má už teď.

Hraje v extralize dospělých jinak než v juniorské soutěži?

Musí hrát jinak, hlavně po taktické stránce. V tom dělá zase velkou práci asistent Horáček. V extralize musí být výkon takticky vyspělý. Jsou věci, které systém hry neodpouští a neodpustil by je ani Edovi. Kromě toho by ho ani starší hráči mezi sebe nevzali, kdyby přes něho chodily góly. Jirka Horáček si s ním každý týden sedne, ukazuje mu střídání a učí ho jako ve škole věci, které mají starší hráči už zafixované. Eda je velmi učenlivý a zlepšuje se.