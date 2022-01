Kladno se zvedá, kouč se bojí covidu: Mám strach o regulérnost extraligy

Nováček soutěže v roce 2022 porazil za tři body Olomouc, pak v prodloužení padl nejen s Plzní, ale i předtím v Pardubicích, kde přitom vedl už 2:0 a 3:1. A hrající majitel Jaromír Jágr těžko skrýval hněv. „Něco jsme si k tomu řekli následující trénink, i on. Ale co, to zůstane v kabině. Zaměřili jsme se na chyby, které nás stojí body,“ vykreslil útočník Antonín Melka.

Proti Plzni se zaskvěl brankou po sólu a asistencí, ale taky soupeři pomohl ke gólové akci. „Udělal jsem chybu ve středním pásmu,“ nevymlouval se. „Ale za můj bodový příspěvek jsem rád, moc produktivní letos nejsem. Škoda, že nám podruhé za sebou nevyšlo prodloužení, snad nás to na konci nebude mrzet. Nový rok jsme začali dobře, musíme pokračovat v tomhle nasazení. Zatím jsme to nastavili správně, tohle je cesta, jak se udržet v extralize.“

Rytířský posun demonstrují letošní výsledky s Plzní – nejdřív 1:8, pak 1:4, teď 3:4 v prodloužení. „Celkově se cítíme líp, hra taky vypadá líp, věříme si. Už jsme si zvykli na extraligu a víme, co od ní čekat, na co se připravit. Srovnali jsme se s ní. Snažíme se být ukáznění, ne se nechat zbytečně vylučovat. Takhle se můžeme dostat výš,“ míní Melka.

Předposlední Kladno se na zápasy srovnalo s posledním Zlínem, oba týmy jich odehrály 38. Rytíři teď před přímým sestupem hřeje náskok osmi bodů. Jenže se obávají finiše základní části kvůli koronaviru, který napadá mužstvo za mužstvem a narychlo mění program.

„Teď nám vypadl úterní zápas v Mladé Boleslavi, zase máme pět dní pauzu, ale nic s tím nenaděláme. Je lepší, když jdou utkání po sobě, než když člověk stojí,“ lituje Melka. „Pak zase bude těch zápasů velká smršť a tam se bude lámat chleba.“

Plzeňský trenér Miloš Říha mladší apeluje: „Není to kam překládat, někdo bude muset zasáhnout nebo se kluby domluvit na dalším postupu.“

Podobně to vnímá i jeho kladenský protějšek Čermák. „Někomu třeba před koncem bude chybět pět zápasů, jiný bude hrát obden, dalšímu se karanténa vyhne. Nedokážu si představit, jak bude extraliga pokračovat. Přitom pro nás je to hodně důležité. Nevím, jak z toho ven.“