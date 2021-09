Rytíři v azylu: dva tisíce fanoušků a pivní sprcha. K hokeji to nepatří, vadí Kubíkovi

„Když jsme vyjížděli na led, viděli jsme proti nám jen prázdný kotel Chomutova. A pak jsem se otočil na ten plný kladenský a spadla mi brada,“ líčil útočník Nicolas Hlava, jehož klub svůj stadion rekonstruuje, a tak musel hledat náhradní.

Před pětitisícovou Rocknet Arénou se to před zápasem hemžilo dresy se slavným číslem 68 nebo s jiným kladenskými. Extraliga se do Chomutova vrátila po dvou a půl letech, tehdy ji domácí, už zadlužení Piráti opustili přes baráž.

Jejich maskota Picaroona, který bude publikum bavit zatím jen v krajské lize, teď nahradil Rytíř. A chomutovský kotel zůstal prázdný, jak se kluby dohodly. Kladenští vlajkonoši, kteří vážili hodinovou, víc než 70 kilometrů dlouhou cestu, obsadili tribunu za druhou brankou a neúnavně podporovali svůj tým. Kulisa byla bouřlivá, někteří z kotelníků šli do půl těla. Když v závěru po bitce s Markem Račukem, který mstil napadeného kapitána Tomáše Plekance, mířil do šatny hostující Robert Flick, osprchovaly ho pivní kelímky.

„Pro hosty to tu bude nepříjemné. Myslím, že nějaké polévání pivem k hokeji nepatří, ale fanoušci utkání prožívají jako my, je to vyhrocené. Asi se to bude dít, akorát za to jsou nějaké pokuty, musíme se toho vyvarovat,“ apeluje na své příznivce další kladenský útočník Adam Kubík.

Už když Kladno srovnalo zásluhou kapitána Tomáše Plekance, aréna se otřásala. Jenže Vítkovice to nepoložilo, vyhrály díky střelám od modré čáry.

„Za porážku rád nejsem, ale za to, že fanoušci přijeli a udělali nám super atmosféru, ano. A hlavně, nebyla tady taková zima jako v Kladně,“ smál se Kubík. „Ale to si dělám srandu. Věřím, že z Chomutova uděláme co nejvíc domácí prostředí a budeme tu vyhrávat.“

A jak? „Na jeden gól to nepůjde, musíme se cpát do brány. A taky se chceme jako dneska dostat soupeři pod kůži, to nás zdobí,“ cítí Kubík.

Rytíři nedostali rozlehlou šatnu Pirátů, mají ji dál od ledu. „Jsme dokonce ve dvou kabinách, trošku stísnění. Kustodi se snaží udělat co nejlepší prostředí,“ tvrdí mladý útočník. Zkušený Hlava, který se v Chomutově narodil a taky za něj hrával, tvrdí: „I hosté mají lepší šatnu než my, ale chápu a respektuji Piráty, že do té jejich jsme nešli. Můžeme být rádi, že tady vůbec hrajeme.“

Tomáš Plekanec na kladenské střídačce.

Kubík si arénu pochvaluje: „Jsou tu skvělé podmínky, stadion je hezký, jen ten zápasový den je hektický. Jedeme sem už ráno. Ale hřiště jako hřiště, led jako led, výmluvy na stadion nejsou na místě.“

Ovšem tvrďák Marek Račuk upozornil: „My vlastně pojedeme 56krát ven. I jízda autobusem vám bere síly a může se stát, že nám budou nakonec chybět. Ale doufám, že jsme z léta tak připravení, že se to nestane.“

Klubový majitel Jágr, který je po zranění, tým v klubové mikině hlasitě podporoval, ale taky si někdy schovával hlavu do dlaní. Jeho Rytíři se představí v příštím týdnu v chomutovském exilu hned dvakrát. V úterý hostí Mountfield od šesti vpodvečer, v neděli Litvínov od 13.30 – po nich ještě Piráti rozehrají krajskou ligu.