Návraty hvězd. Pískot, hotel, změna, olympiáda i titul. Koho napodobí Krejčí?

Jeho premiéra v olomouckém áčku proti Mladé Boleslavi dopadla výborně. K domácí výhře 3:2 v prodloužení přispěl gólem.

Server iDNES.cz připomíná, jak se vracely další hvězdy do extraligy. A jaký příběh Krejčí napodobí?

„Z návratu jsem měl trošku obavy,“ přiznával třeba Martin Straka. Zvládl ho úžasně.

Martin Straka jako trenér hokejové Plzně

Tři zápasy, čtyři góly a spousta parádních akcí. Přitom mimo led nezažíval plzeňský kapitán snadné časy. Po trénincích chvátal do kanceláře, kde se rozkoukával jako generální manažer. A ze zimáku na hotel. Domů nemohl, protože v jeho nově postaveném baráčku prasklo potrubí. „A voda vyplavila pokoje,“ líčil tehdy Straka. „Bydlíme teď v 1+1, a i když spím na gauči, je to v pohodě. Mám to aspoň blíž na zimák.“

Straka nakonec v extralize odsloužil šest sezon. Před osmi lety už jako hrající majitel slavil titul a i po čtyřicítce si v nejvyšší soutěži držel brilantní průměr bodu na zápas. Právě ke Strakovi se nejčastěji přirovnává Krejčího návrat. Oběma nápaditým útočníkům v pětatřiceti vypršela smlouva v NHL, kde se ještě rozhodně neřadili ke komparzistům. Naopak! Oba patřili k nejproduktivnějším hráčům mančaftu.

Šmejd Ručinský a změny

O poznání složitější extraligové entrée poznával v září 2008 Strakův spoluhráč z Nagana Martin Ručinský. Místo mateřského Litvínova si vybral Spartu. „Slyšel jsem, že jsem ji vzal kvůli penězům, ale byla to jedna z nejnižších nabídek, co jsem dostal,“ dušoval se pro bezfrazi.cz. „Na stadion jsem to ale měl šest minut a v kabině se sešli skvělí kluci.“

Kamarádi. Prožili spolu celý hokejový život, teď se (zleva) Jiří Šlégr, Robert Reichel a Martin Ručinský sešli v Litvínově.

K obnovené premiéře vyrazila sparťanská posila do Litvínova, kde se na ni snášel vytrvalý pískot a bučení. Nad střídačkou visel transparent, který zase dával za příklad místní ikony Reichla se Šlégrem: „Alby + Guma: patrioti. Rúča: zaprodaný šmejd.“

Angažmá ve Spartě se Ručinskému nepovedlo. Nevynikal, trápila ho kyčel a spolužáci Reichel se Šlégrem ho nakonec přemluvili do Litvínova. Fandům tam na usmířenou koupil dva sudy piva a na ledě se Ručinský v dubnu 2015 odvděčil historickým zlatem.

Mimochodem, o Krejčího se zajímaly kluby z extraligové špičky, ale jeho mistrovská vidina nezvábila. Mazaný centr naopak ujistil, že ročník odehraje v Olomouci. „Jenže sezona je dlouhá. A přestupy končí až 31. ledna,“ pousměje se třinecký sportovní ředitel Jan Peterek.

Změna extraligové adresy stejně jako Ručinského nakopla i Petra Nedvěda. Bývalý centr Pittsburghu nebo New York Rangers si na podzim 2007 pochvaloval, že ve Spartě nastupuje s bratrem Jaroslavem, ale osobní nebo týmový úspěch v Praze nezažil. Po roce se Nedvěd přesunul do Liberce, kde pravidelně sbíral přes padesát bodů za sezonu a vysloužil si i nominaci na olympiádu 2014 v Soči.

Generální manažer Petr Nedvěd v hierarchii u reprezentace přeskočil hlavního trenéra Filipa Pešána.

Únorovou výpravu do Pekingu nezavrhuje ani Krejčí. „Návratem mě překvapil. Pořád ho ale považuju za elitního centra, se kterým počítám,“ říká Nedvěd už jako generální manažer, jenž bude skládat reprezentační soupisku do Číny.

Patrioti bez zlaté tečky

Přes roční okliku v ruském Omsku se z Ameriky do extraligy vrátil Martin Erat, který Kometu Brno dovedl ke dvěma titulům. Další zlaté happy endy ale machři, kteří se pohybovali kolem magické tisícovky startů v NHL, nezažili.

Třeba Robert Reichel v Litvínově vyčníval, ale průměrný tým jako lídr ani jednou neprovedl přes čtvrtfinále.

Kladenští hokejisté Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec a Ondřej Machala (zleva) během zápasu proti Kadani

Tomáš Plekanec se zase před třemi lety vrátil do rodného Kladna, které vysekával z první ligy. Jeho odskočení za zlatým snem do Brna loni zhatila pandemie a poté onemocnění maminky Květy. Teď je obětavý centr zase v Kladně, kde už čtvrtým rokem poutá pozornost hrající šéf Jaromír Jágr. Oba veteráni na jaře proklestili Rytířům cestu zpět mezi domácí elitu.

A jejich příběhy stejně jako Krejčího od pátku pokračují v extralize.