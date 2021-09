Olomouc nezmění ani Krejčí. V extralize jsou lepší týmy, říká Reichel

Na trase NHL –⁠ extraliga sám putoval hned třikrát, poprvé v roce 1999. Byl na vrcholu kariéry, patřil k nejlepším Čechům v zámoří. „Tehdy byl přechod úplně v pohodě, nic dramatického,“ vzpomíná olympijský vítěz z Nagana.



O pět sezon později, kdy mu bylo třiatřicet a NHL dal nadobro sbohem, se ale situace změnila. Reichel přiznává, že s přibývajícím věkem si hráč na širší kluziště, více pohybu, méně osobních soubojů a ostatní náležitosti evropského hokeje zvyká o poznání hůře.

„Proto jsem na Davida opravdu zvědavý. Letos oslavil pětatřicátiny, věk zkrátka nezastavíte. Musí používat hlavu a nelétat po ledě jako blázen,“ říká litvínovská ikona.



V tom by neměl být problém. Čtení hry patří ke Krejčího největším přednostem. Umí odhadnout, do čeho se na ledě pustit a co naopak přenechat ostatním. Patnáct sezon v nejlepší hokejové lize světa se zkrátka musí někde projevit.

Jeho návrat provázejí obrovská očekávání. Taková hvězda se po českých stadionech dlouho neproháněla. „Přinese zkušenosti, hráče usměrní. Snad ale nebudou spoléhat na to, že vše uhraje sám,“ prohlásil na začátku minulého týdne trenér Hanáků Jan Tomajko.



„Budou se od něj očekávat body, dostane na starost přesilovky. Ale pozor, jeden hráč mužstvo nedělá. Olomouc potřebuje stmelit celou kabinu a pracovat jako jeden tým,“ souhlasí Reichel.

Na soudržnosti si Mora zakládá dlouhodobě. Kádr má poskládaný tak, aby na ledě vyčníval obětavostí a nedal soupeři nic zadarmo. Takový styl hokeje ovšem přináší různá úskalí. V první řadě nižší produktivitu.

V základní části minulého ročníku nastřílela Olomouc jen 105 branek. Nejméně ze všech extraligových celků. Dá se předpokládat, že přítomnost hvězdné posily z Bostonu přinese určité zlepšení.



„Pokud k sobě dostane dvě rychlá křídla, která budou těžit z jeho přihrávek, může to fungovat,“ myslí si držitel sedmi medailí z mistrovství světa.

Výraznější úpravy v herním projevu ale nečeká: „Trenéři svěří Krejčímu jiné úkoly než ostatním. Jeho formace asi bude trochu ofenzivnější, ale z celkového hlediska se nic nezmění a Olomouc se bude prezentovat pořád stejně.“

Na co by to mohlo stačit? Návrat mezi tuzemskou hokejovou elitu oslavili Hanáci v roce 2014. Od té doby se prokousali maximálně do čtvrtfinále, které si zahráli čtyřikrát. Naposledy na jaře, kdy po cenném skalpu Plzně nestačili na Spartu.

Před začátkem blížícího se extraligového ročníku se objevují názory, že příchod jednoho z nejlepších českých útočníků otevírá Hanákům cestu do bojů o cenné kovy.



„Může se stát cokoliv, ale určitě bych neřekl, že Olomouc patří mezi adepty na semifinále. V extralize jsou pořád lepší týmy,“ tvrdí Reichel.

A jaké umístění po základní části tedy pro Krejčího a spol. tipuje? „Hlavně by se měli dostat do play off. Viděl bych je okolo osmého, desátého místa. To by pro ně mohl být úspěch,“ dodává.