Hvězdný Krejčí: Žádná NHL. Sezonu dohraju v Olomouci, hrát za ni je sen

„Hrát za áčko Olomouce byl jeden z mých snů,“ řekla hvězdná extraligová posila z Bostonu při pondělní tiskové konferenci.

Kdy se objevíte na ledě?

To pro mě teď není moc důležité. Dnes jsem byl poprvé v kabině pozdravit kluky a něco jsem si i udělal v posilovně. Jít rovnou na led by pro mě nebylo úplně jednoduché. Podřizujeme všechno tomu, abych byl stoprocentně připravený na první zápas sezony.



Kdy ve vás uzrálo, že NHL vyměníte za návrat do Olomouce?

V Bostonu mi končila smlouva, v podvědomí jsem to měl a řešil jsem, co bude dál. Po sezoně jsem si odjel na dovolenou vyčistit hlavu a tam mi z toho vyplynulo, že mě to táhne domů. Jednali jsme o tom dost s mými agenty Jirkou Hamalem a Frantou Tauschem. A když jsme to rozsekli, bylo to z naší i olomoucké strany už velice rychlé.



Co tedy rozhodlo pro rodný kraj?

Ve finále bylo na mně, jestli jsem chtěl v NHL pokračovat. Rozhodla rodina, abych byl doma. Boston je sice taky můj domov, ale v Česku jsem vyrůstal. V Olomouci jsem chodil na základku, jako malý jsem se sem chodil koukat na hokej a hrál tady až do dorostu. Nikdy jsem tu ale nehrál za áčko, takže se těším, až si za něj zahraju první zápas.

Vážně vás to netáhlo jinam?

To ne. Bylo to o tom, jestli chci pokračovat v Bostonu, nebo se rozhodnu pro návrat do Olomouce. Z rodinných důvodů by nemělo smysl být v Praze nebo jinde v Evropě. Nikde nemám závazky a Olomouc je moje město. Pár kluků tu znám. Třeba Jirku Ondrušku, který chodil o třídu níž, ale hrával s námi. Anebo Rosťu Olesze.

Jaké si kladete cíle v extralize?

Každý by mohl vykládat, že vyhrajeme titul. Cíl je ale udělat play off a tam, což si pamatuju i tady z Olomouce, už každý může vyřadit každého. Budeme to brát zápas od zápasu.

Hojně se probíralo, že byste si mohl extraligovou misi zkrátit a v závěru sezony pomoct Bostonu v bitvách o Stanley Cup. Šlo by to?

Mám tady smlouvu na sezonu, kterou splním. Nemám v plánu jet do Bostonu na play off. A po sezoně uvidíme, co se stane.



Tušíte, jak náročná bude aklimatizace z NHL na extraligový hokej?

Uvidíme, jak to bude vypadat. Na širším ledě bude víc času. Menší hřiště vás nutí, abyste se tlačili do brány. Je možné, že to člověka potáhne víc do stran. Ale věřím, že po pár zápasech to bude v pohodě.



Zvykat si budete i mimo zimák, že?

Hokej bude v pohodě. Manželka je ale Američanka a dětí česky neumí. To bude složitější, ale zvládneme to. Děti si časem zvyknou, s manželkou jsme to rozebírali delší dobu. Jezdili jsme sem v létě a ví, do čeho jde a těšila se sem. Učí se už česky. Uvidíme, jak dopadne. (usměje se)



Jak to máte vyřešené s bydlením?

Zatím jsme u rodičů ve Šternberku. Snažíme se najít nějaké místo v Olomouci, aby tady dcera mohla chodit do školky a nemuseli jsme řešit dojíždění.



Nedýchla na vás nostalgie, když jste opouštěl Boston?

Máme sice barák v Bostonu, ale na to léto jezdíme do Jižní Karoliny, odkud pochází manželka. Máme tam zázemí, jeli jsme tam i po sezoně, takže jsme kufry nebalili v Bostonu. Tam plánuju, že se příští léto vrátím za kamarády. Rád bych všechny viděl znovu.



Jací budou Bruins bez vás?

Tým bude trošku jiný a nejen kvůli mně. Dost se mění už poslední dva roky. Odešel Zdeno Chára nebo Torey Krug, což byl náš nejlepší obránce. Slyšel jsem, že brankář Tukka Rask nebude chytat minimálně do února. Hráči jsou tam ale dál dost kvalitní, Boston staví na historii. Musíte se ji naučit a poznat, jak se tam hraje. Starší hráči jsou tam fakt dobří, mladším to vysvětlí a pak se jede na stejné vlně.



S některými bývalými spoluhráči i protivníky z NHL se můžete potkat na únorové olympiádě. Lákalo by vás to?

Ještě se neví, jak to s ní bude a jestli tam vůbec hráči z NHL pojedou. Když jsem byl malý, můj sen bylo hrát extraligu za Olomouc a za reprezentaci, na NHL jsem ani nemyslel. Sny si ale nějak plním a dál bych rád reprezentoval, ale záleží na řadě věcí. Musím mít formu a také o mě musí být zájem.