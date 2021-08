Odmítl miliony, už přilepšuje Olomouci. Srdcař! říká o Krejčím jeho agent

Přitom kdyby chtěl, nepohoršil by si znatelně. Stále mohl zůstat jedním z nejlépe honorovaných Čechů v NHL. „Manažer Bruins Don Sweeney deklaroval zájem. Hráčský trh se stále vyvíjí, ale odhaduju, že by David šel dolů o nějakých 20 nebo 25 procent,“ prozrazuje Krejčího agent Jiří Hamal z Global Management Group. Krejčí na miliony nekývl.

Místo toho si v pondělí po poledni nasadil červenou čapku s kohoutím logem a zapózoval s olomouckým dresem, na jehož zádech bude mít stejně jako v NHL šestačtyřicítku.

Největší hvězda extraligy už je v Česku! Co vše se s příchodem mazaného forvarda změní?



Nový česko-americký život

„Na NHL jsem nikdy tolik nemyslel. Mým snem bylo hrát za reprezentaci a extraligu za Olomouc,“ vyprávěl Krejčí. Agent Hamal to glosuje jediným slovem: „Srdcař!“

Jeho klient není první slavný krajan, jenž se vrací zakončit parádní kariéru do rodné vlasti. Krejčího rozhodnutí ovšem umocňuje, že manželka Naomi pochází z Jižní Karolíny.

„Když jsem tady hrál při výluce 2012 za Pardubice, dovedla si sama objednat v restauraci. Děti česky neumějí, ale zvyknou si,“ líčí Krejčí. „Zatím bydlíme u rodičů ve Šternberku, ale chceme si najít bydlení v Olomouci, aby dcera mohla začít chodit do školky a my neřešili dojíždění.“

Zájem ze Švýcarska či Třince

Jen co se rozkřiklo, že se Krejčí loučí s NHL, vyrojila se řada evropských zájemců. Český reprezentant už dřív vyloučil Rusko, výdělky ve Finsku zase výrazně nepřevyšují extraligové platy. „Nakonec se vše zúžilo na Švýcarsko a Česko,“ nastiňuje agent Hamal. Na Krejčího se třeba opakovaně vyptávali mistři z Třince.

„Nemělo smysl být v Praze nebo jinde v Evropě. Nikde nemám závazky a Olomouc je moje město,“ ujišťuje Krejčí. „Navíc jsem si tady chtěl zahrát, dokud mi to jde. Každý nemůže hrát po čtyřicítce jako Jarda Jágr.“

Osobnost, která zůstane

Jistě, do nejvyšší soutěže se vrací bájná „68“ i Jágrův kladenský kumpán Tomáš Plekanec. Krejčí se na rozdíl od nich nachází ve fázi, kdy ještě mohl válet v NHL. Láká ho i únorová olympiáda v Číně. „Je to jeden z nejlepších centrů na světě,“ tvrdí šéf a kouč Olomouce Jan Tomajko.

Rozebíralo se, zda Krejčí neukončí zjara extraligovou misi a nepomůže Bruins v závěru sezony při tažení za Stanley Cupem. Jednalo by se ale o krkolomný proces, při kterém by jako volný hráč musel projít tzv. „waiver listem“, z nějž by si jej mohl vyžádat jiný zájemce NHL. „Mám v Olomouci smlouvu na sezonu, kterou splním,“ říká Krejčí.

Troufalejší Olomouc

Jeho nedávný roční plat by klubu z Hané postačil na dvě extraligové sezony. Olomoucký rozpočet už vlastně Krejčí vylepšuje. Dokonce z USA se ozývají fanoušci, kteří kupují jeho dresy. „Za poslední dva týdny jsme jich prodali podobně jako za minulé dvě sezony,“ srovnává klubový PR manažer Simon Vojtasa.

Do extraligy se vrací přímý sestup a baráž, při pondělní tiskovce jste žádné bojácné výroky neslyšeli. „Máme mužstvo na play off. A s Davidem se kvalita jen zvedne,“ přemítá Tomajko. „A v play off bychom konečně chtěli přejít přes čtvrtfinále.“

Snad drobným zádrhelem je, že Krejčí zřejmě nestihne žádný přípravný mač. V pondělí si aspoň chvíli zacvičil v posilovně a seznámil se s novými kolegy. V diáři si proto zatrhněte 10. září. Startuje extraliga, při níž se očekává i hvězdná premiéra.