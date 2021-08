Krejčího konec v NHL není definitivní. Vrátí se z Olomouce do Bostonu?

Za Olomouc odehraje základní část, to je jisté. A pokud hanácký klub postoupí do play off, nebo se naopak bude trápit v baráži, ani v takovém případě Krejčí nikam neodejde.

Co ale v případě, že klubu už o nic nepůjde? Buď do play off nepostoupí, nebo získá jistotu záchrany v nejvyšší české soutěži?

V tu chvíli může přijít telefonát z Bostonu: „Davide, potřebujeme tě na play off. Nechceš přiletět?“

„David dostal od Bruins nabídku, že pokud by chtěl, kdykoliv se může vrátit. Není to tak, že by jedni nebo druzí v Bostonu bouchli dveřmi. Je to oboustranně otevřená záležitost,“ vysvětluje pro iDNES.cz Krejčího otec Zdeněk.

„V klubu se rozloučil maximálně v dobrém. A i my jako agenti jsme chtěli, aby měl možnost se vrátit, proto má ve smlouvě tu klauzuli. Nicméně David je připraven odehrát celou sezonu v Olomouci,“ připojuje Krejčího agent František Tausch z agentury GMG.



„Ano, návrat do NHL není na pořadu dne, berme to jako akademickou debatu,“ dodává Krejčí starší.



Ovšem teoretická debata se brzy může převtělit do velice reálné varianty.

Ne nadarmo se Krejčímu v NHL přezdívá „Play off Krech“. Český centr vždy podával ty nejlepší výkony právě ve vyřazovací části. V roce 2011 měl obrovskou zásluhu na zisku Stanley Cupu, se 23 body v 25 zápasech vyhrál i bodování play off.

Ještě lepší výkon předvedl v roce 2013, s 26 body ve 22 zápasech Bruins doslova táhnul, jen z toho už nebyl druhý pohár.

Další finálové zklamání zažil po boku Davida Pastrňáka před dvěma lety, ale ať byl týmový výsledek jakýkoliv, jistotou zůstalo, že na Krejčího se kabina mohla spolehnout.

Ví to i vedení Bruins. „Přemýšlíme, jestli by se David Krejčí mohl v nějakou chvíli vrátit. Necháváme to otevřené, uvidíme. Každopádně to bude záviset hodně na jeho rozhodnutí. Nedáváme si žádný časový plán, spíš jsme se snažili rozšířit kádr o jiné volné hráče,“ řekl minulý týden generální manažer Don Sweeney.

Jedno datum přece jen musí mít v paměti. Aby volní hráči mohli nastoupit v play off NHL, musí s klubem podepsat smlouvu do uzávěrky přestupů, ta většinou bývá koncem února, přičemž Olomouci končí základní část až 8. března.

Varianta Krejčího přesunu za moře se tak nejspíš zúží na situaci, kdy Olomouc ještě před koncem základní části bude vědět, že skončí nejlépe jedenáctá a nejhůře třináctá - tedy vyhne se play off, baráži i přímému sestupu.

Do té doby si Krejčího mohou směle užívat čeští fanoušci, zejména ti olomoučtí.

„Říkal jsem si, že to snad ani není možné, že takový hráč přijde do Olomouce. Myslím na to každý večer a pořád přemýšlím, jestli to není sen. Nás to může nakopnout k výborným výkonům. Patří k mým vzorům,“ říká olomoucký útočník Jan Knotek.

Krejčí podepsal s Olomoucí jednoroční kontrakt, o další budoucnosti se podle hráčského agenta nebavil a Tausch nevyloučil žádnou z variant: pokračování v Olomouci, v jiném klubu v zahraničí ani konec kariéry.

Teď ale platí Krejčího dojemná slova ze začátku srpna: „Chci hrát před svými rodiči, bratrem a přáteli. Chci, aby mé děti žily tam, kde jsem vyrostl, a trávily čas s českými členy rodiny, kteří je mají rádi. A získávaly vzpomínky na celý život.“