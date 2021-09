Hokejové slavnosti s Krejčím. Hvězda z NHL jde poprvé do akce za Olomouc

Olomoucký obránce Ondrušek: Máte se na co těšit, je radost Davida sledovat Znají se od deseti let, kdy se David Krejčí přesunul rozvíjet hokejový um ze Šternberku do nedaleké Olomouce. Chodili i do stejné základní školy. „David o ročník výš, ale hrál jsem s ním celou mládež před jeho odchodem do Třince. Patnáct let jsem ho neviděl, teď jsem rád, že se vrátil domů,“ těší pětatřicetiletého obránce Hanáků Jiřího Ondruška. „Už teď je radost Davida pozorovat na tréninku. Jeho hokejové myšlení je parádní. Fanoušci se mají na co těšit,“ zve na dnešní (18.00) domácí start sezony proti Mladé Boleslavi. Zatímco centr Krejčí je po návratu z Bostonu největší hvězdou Olomouce, vrstevník Ondrušek zase její hrající legendou. Svědčí o tom i fakt, že Krejčímu a spol. bude dělat kapitána. Céčko převzal spolehlivý odchovanec, jenž je celou kariéru věrný klubu s kohoutem ve znaku, po končícím Martinu Vyrůbalíkovi. „Jirka je tady nejdéle sloužící hráč, je místní. Má nejvíce vyrovnané výkony, minulý rok měl fantastický,“ vysvětlil volbu kápa trenér a šéf Olomouce Jan Tomajko. „Je pro mě ctí, že jsem od trenérů dostal důvěru. Martin nasadil laťku vysoko a já se budu snažit pokračovat v jeho stopách,“ prohlásil Ondrušek. „Určitou tíhu cítím, zodpovědnost tam je. Myslím si ale, že to nebude tak složité. Máme několik třicátníků, kteří mi pomohou, aby kabina fungovala. Nebudu tak na to sám.“ O postavení Ondruška v Moře vypovídá i mimořádný čtyřletý kontrakt, který uzavřel na konci minulé sezony, jež se mu tuze povedla. Ač je defenzivním bekem, připsal si devět gólů a patnáct asistencí. Především se však přes něj soupeři těžko prosazují. Kvalitní výkony odvádí konstantně. „Já se považuji za defenzivního obránce, ale tím, že hraju přesilovky, je příležitostí k bodování víc. Devět gólů jsem dal i předloni, jsem rád, že jsem to obhájil, že si nemohou říct, že to byl záchvěv,“ vyprávěl v rozhovoru pro MF DNES. Teď už s očekáváním vyhlíží, jak si kohouti se superposilou povedou, byť v přípravě bez Krejčího prohráli všech osm zápasů a přišli o zraněného brankáře Konráda. „Atmosféra v šatně je hodně dobrá, přestože se nám příprava výsledkově nepovedla. Máme zdravé sebevědomí,“ hlásí. „Je bohužel velká škoda a smůla, že se nám Braňo Konrád zranil v posledním přípravném zápase, ale věřím, že nás to semkne a budeme bojovat i za něj.“