Proč to bude schytávat?

Někteří ho už zatracují, ale stejně na něj znovu přijdou. Co když je to opravdu naposledy? I já si občas říkám: Jardo, jsi vůl, proč tam lezeš? Jenže to je ta láska k hokeji! Obdivuju ho a budu ho před lidmi bránit.

Výkonnostně extraliga skokově neroste, to bychom museli mít jiné možnosti. Josef Řezníček ředitel hokejové extraligy