Rytíři uzavřeli spodní řady kotle kvůli pivní sprše. Polili i mládežníky, štve klub

„Několik osob v kotli vhodilo před koncem základní hrací doby kelímek s pivem na vítkovického útočníka Roba Flicka, který odcházel z ledové plochy do kabiny, jenž se nachází pod sektorem O. Mimo zmíněného hráče byly už v průběhu utkání polity další osoby stojící pod sektorem O a zcela nepochopitelně také mládežníci, kteří se Rytířům starají o úklid ledové plochy během utkání,“ napsal klub v prohlášení na svém webu.

„Uzavření spodních šesti řad je reakcí na danou situaci a eliminací opakování porušení návštěvního a organizačního řádu a nevhodného chování.“

Chomutovská Rocknet Aréna je monitorovaná kamerovým systémem, a pokud se situace bude opakovat, klub neukázněného fanouška okamžitě vykáže. Pohrozil také úplným zavřením sektoru nebo vymáháním vzniklé škody po konkrétním divákovi.

„Myslím, že nějaké polévání pivem k hokeji nepatří, ale fanoušci utkání prožívají jako my, je to vyhrocené. Asi se to bude dít, akorát za to jsou nějaké pokuty, musíme se toho vyvarovat,“ apeloval po prvním zápase na příznivce kladenský útočník Adam Kubík.

Rytíři jsou v Chomutově v azylu, neboť jejich stadion prochází rekonstrukcí. V sedmdesát kilometrů vzdáleném městě zůstanou nejspíš celou sezonu.