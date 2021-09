Na tréninky na kole. Užívám si domova, hlásí Gulaš. Jaké si dává cíle?

„Nejsem tu, abych si zahrál. Jsem tu, abych vyhrával,“ tvrdí odhodlaně Gulaš. „Chci Motoru pomoct vrátit se do časů, které si pamatuju. Tehdy hrál semifinále, byl tu skvělý hokej, fanoušky to bavilo. Tohle bych si přál - aby nás to bavilo,“ říká.



Loni měl Motor od semifinále velmi daleko. Vždyť jen na dvanáctou Olomouc, která jako poslední tým postoupila do předkola play off, ztratil propastných 26 bodů.

Změny v kádru Příchody

Útočníci - Milan Gulaš, Lukáš Pech, Michal Vondrka, Martin Hanzl, Jindřich Abdul, Tomáš Chlubna, Albert Michnáč, Jiří Ondráček, Jakub Valský.

Obránci - Roman Vráblík, Petr Šenkeřík, Jan Piskáček, David Štich, Kristofers Bindulis, Martin Bučko.

Brankář - Dominik Hrachovina. Odchody

Útočníci - Zdeněk Doležal, Vít Jonák, Vít Christov, Roman Přikryl, Martin Novák, Devid Gilbert, Gabin Ville, Adam Raška, Brandon Alderson.

Obránci - Pavel Pýcha, Karel Plášil, Šimon Kubíček, René Vydarený, Conor Allen.

Brankář - Marek Čiliak.

Obměna kádru musela přijít. Stěhoval se mimo jiné nejproduktivnější hráč Motoru z poslední sezony Zdeněk Doležal, nejproduktivnější obránce týmu Pavel Pýcha a ani trenér nezůstal stejný.



Václava Prospala vystřídal Jaroslav Modrý. I pro něj bude role Gulaše stěžejní, avšak nesmí se přeceňovat.



„Gulaš to sám nevyhraje, i když je to skvělý hokejista. Potřebuje kolem sebe celý tým,“ řekl v rozhovoru v červnu.



A právě hledání ideálních spoluhráčů pro akvizici z Plzně se stalo hlavním bodem léta. Až posledního srpnového dne našla elitní formace do sezony finální podobu. Vedle Gulaše působí od duelu s Litvínovem Lukáš Pech a Jiří Ondráček.



„Jsem rád, že poslední zápasy ukázaly, že bychom mohli fungovat jako dobrá lajna,“ říká Gulaš.



V sezoně 2019/20 posbíral Gulaš neuvěřitelných 76 bodů, třetí nejlepší počin v historii samostatné extraligy. Tehdy vstřelil 35 gólů a přidal 41 asistencí.



Kde se vidí letos?



„Osobní cíle absolutně nemám, chci týmu pomáhat k tomu, abychom hráli nahoře. Je mi jedno, jestli dám dvacet pět nebo deset gólů. Jen si přeju, abychom odehráli dobrou sezonu a všichni byli spokojení, včetně fanoušků,“ hlásí pokorně.

Po návratu ze Švédska v roce 2017 v každé sezoně v Plzni zaznamenal více než bod na utkání. Přestože, co se statistických cílů týče, zůstává při zemi, rozhodně na této bilanci nebude chtít nic měnit. Právě produktivita se od něj v Budějovicích očekává.

A první příležitost se prosadit bude mít v úvodním extraligovém kole na ledě Třince, které se odehraje v pátek od 17 hodin. „Na začátek jsme si nemohli přát lepšího soupeře,“ říká trenér Modrý.

Právě s Oceláři sehrál Motor své poslední utkání minulého ročníku extraligy. Porážku 0:4 si ale pamatuje jen sedm hráčů z aktuálního budějovického kádru.