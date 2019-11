Povedený zápas, hřálo Kracíka třígólové představení ve Vítkovicích

„Je zvláštní, že jsem dal tři góly zrovna já. Je to výjimečné, nejsem žádný velký střelec. Ale jsem samozřejmě rád, že mi to tam takhle napadalo,“ usmíval se 36letý Kracík, jinak vyhlášený nahrávač.



Jak byste ty góly popsal?

U prvního mi to Guli (Gulaš) prohodil a jel jsem sám. Byl jsem blízko, takže jsem zkusil kličku na forhend a vyšlo to. Při druhém to byla povedená střela pod víko, ale trefil jsem to spíš náhodně. A třetí? Námaz od gólmana, nic víc.



Pěkný dárek od bývalého spoluhráče Miroslava Svobody, ne?

Jo jo, to určitě. Hlavně teda do naší kasy... (směje se)



Váš brankář Frodl říkal, že takové věci, jako u druhého gólu, předvádíte na tréninku pořád. Naznačení a šikovné zakončení.

Když to říká Dominik, tak asi jo. Snažím se a dneska to vyšlo.

Loni nasázel v Plzni tři hattricky v sezoně Milan Gulaš, ještě předtím Tomáš Mertl a Dominik Kubalík. Kdy je doženete vy?

Zkusím to určitě hned příští zápas! Ale ne, vážně, tohle bylo výjimečné a nemyslím si, že by se to zrovna ode mě mělo opakovat.

Výsledek vypadá jasně, vypadalo to tak také na ledě?

Napadaly nám tam góly, byl to jiný zápas než v pátek doma proti Olomouci, kdy jsme naopak ani jednou neskórovali. Dnes to bylo dobré.



Naopak Vítkovice na Frodla ani jednou nevyzrály. Proč?

Dominik nás drží celou sezonu, i tu loňskou nás držel. Snad jsme mu dnes trochu pomohli. Vítkovice tam měly šance, ale zase ne moc vyložené. Povedlo se to.