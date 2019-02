Dynamo opět vypnul Ščotka. Pardubičtí hokejisté dál ztrácejí

Jenže co se nestalo. Jan Ščotka, který za čtyři roky u Labe zaznamenal čtyřiadvacet bodů za sedm gólů a sedmnáct asistencí, chytil na severu Čech druhý dech a po dvaačtyřiceti odehraných utkáních je s celkovou bilancí 6+9 nejproduktivnějším bekem Litvínova.

A co víc. Výborně se mu daří právě proti Pardubicím, proti kterým už letos zaznamenal tři góly. Tím posledním sestřelil Dynamo včera večer, když ve třetí třetině využil přesilovku a zařídil výhru „Chezy“ 2:1.

„To víte, že jsem rád, že se mi proti nim daří. Ale na druhou stranu Pardubicím nepřeju nic špatného a doufám, že se z této nepříjemné sezony nakonec nějak vylížou. Ale ne na úkor nás,“ usmíval se po utkání dvaadvacetiletý rodák ze Vsetína.

„To utkání jsme si prohráli sami. Ve druhé třetině jsme neproměnili několik úniků a ve třetí části jsme třikrát za sebou faulovali. Hosté skórovali a my už jsme pak vůbec nebyli schopní vyrovnat,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci trochu odevzdaným tónem hlavní kouč Východočechů Ladislav Lubina.

Ten se přitom dlouhodobě snaží být pozitivní, mužstvo burcovat... To je možná jeho nejdůležitější úkol ve zbytku těžké sezony.

A Dynamo se už zdá být z největší krize venku. Ano, je sice beznadějně poslední a téměř jistě jej čeká baráž, ale herní projev přece jen získává parametry. Sráží ho však veliká smůla a nepřesná koncovka. V Litvínově šly například Pardubice do vedení, když se poprvé radoval novic Jan Kloz, jenže videorozhodčí gól neuznal, protože Kloz jej za Januse dopravil bruslí.

„Snažil jsem se stát před bránou a čekat na dorážku. Kluci to sehráli parádně, já viděl jen puk před sebou. Napoprvé jsem minul, pak jsem do něj šťouchnul, někdo mě podrazil a já jen viděl puk v brance. To je celé,“ popisoval situaci ze svého pohledu jednatřicetiletý hráč.

Dynamo se pak ale přece jen dočkalo regulérního gólu, když se ve třicáté třetí minutě puk odrazil na hůl Tomáše Rolinka, a ten jej poslal do sítě.

Za čtyři minuty ovšem bylo srovnáno. To když gólman Klouček betonem vyrazil střelu ze středního pásma k pravému mantinelu, odkud jej krásně z první přímo do „vinglu“ napálil Petružálek.

Pardubice pak promrhaly několik velkých šancí. Trefily tyč, Hovorka nedokázal z ani ne půl metru zasáhnout odkrytou branku a přišel trest v podobě na začátku uvedené Ščotkovy trefy v přesilovce ve čtyřicáté osmé minutě.

Dynamo tak utrpělo velmi nepříjemnou porážku - možná ještě horší než těch několik letošních debaklů - a alespoň dvanácté místo se čím dál víc vzdaluje. Lubinovi svěřenci na něj ztrácí v této fázi soutěže již propastných šestnáct bodů.