Plzeň vyhrála na Spartě. Zlín udivil v Hradci, jenže Litvínov vyhrál

Bílí Tygři potvrdili první místo v exhibičním tempu proti Chomutovu, který přejeli jasně 7:2. Zaváhal tedy jediný favorit - Hradec Králové. Východočeši vedli nad Zlínem už 3:0, nakonec padli 3:4 po nájezdech. Pro Moravany je to vzpruha, protože dál živí naděje na předkolo play off.

Mnohem blíž do něj však má Litvínov, který doma nezaváhal proti posledním Pardubicím, byť se na výhru na tři body nadřel a vyhrál jen těsně 2:1. Duely Vítkovice - Mladá Boleslav (2:3) a Kometa - Olomouc (4:3) se už předehrávaly.

Sparta - Plzeň 4:5N

Plzeň zvítězila podruhé za sebou, přestože ztratila vedení 4:1. Do vedení ji dostal v první třetině Kodýtek. Domácí Piskáček sice minutu před sirénou vyrovnal, ale hostům vrátil vedení hned po změně stran Kracík v přesilovce. A náskok pojistili Pour opět v početní výhodě s Kantnerem. Sparta se nevzdala a díky dvěma gólům mladého Rouska snížili na rozdíl jediného gólu. Po přestávce dokonce vyrovnala, ale v nájezdech byl úspěšný jediný exekutor - plzeńský Čerešňák, jenž se trefil pod lapačku gólmana Sedláčka.



Uwe Krupp (Sparta): „Nepovedl se nám začátek, prvních dvacet minut se mi naše hra nezamlouvala. Měli jsme štěstí, že to po první třetině bylo 1:1. Ve druhé třetině hrály roli přesilovky. Celkově vzato nemám radost z první třetiny, ale po zbytek duelu jsme bojovali. Mám radost z bodu, protože každý bod je teď důležitý, obzvlášť proti asi nejlepšímu týmu současnosti.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Soupeř velmi dobře bránil, snažili jsme se hrát aktivně. Řekli jsme si, že musíme být trpěliví, že šance přijdou. Využili jsme přesilové hry. Bohužel ve třetí třetině soupeř vyrovnal, Pro nás trochu smolný zápas. Musíme ale respektovat sílu soupeře. Jsem rád, že jsme našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, mohli dát vítězství.“

Karlovy Vary - Třinec 1:3

Oceláři vyhráli ve vzájemných duelech podeváté v řadě, v 32. minutě dal vítězný gól Štěpán Novotný. Vary přitom vedly, na začátku druhé části skóroval po brejku Balán. Jenže Chmielewski vyrovnal a Novotný ranou z levého kruhu propálil gólmana na protější tyč. Definitivní klid favoritovi dodal v čase 58:13 Hrňa. Jeho ránu gólman Novotný sice lapil, ale pak zazmatkoval, chtěl rychle rozehrát, ale zamířil přímo na hůl soupeře.

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Hráli jsme pozorně a obětavě do obrany. I když byl Třinec na kotouči dominantní, tak jsme ho do nějakých větších příležitostí nepouštěli. Dnes našemu výkonu můžeme vytknout jenom to, že jsme dokázali vstřelit pouze jednu branku. Na to se s takovým mužstvem, jako je Třinec, těžko vyhrává.“

Václava Varaďa (Třinec): „Naše aktivní hra vzala za své ve druhé třetině. Inkasovaný gól nám paradoxně pomohl. Škoda, že jsme neodskočili ještě o více branek. Ve třetí třetině to bylo velmi vyrovnané, domácí hráli dobře, měli spoustu příležitostí a jenom díky Šimonu Hrubcovi jsme udrželi vedení. Se štěstím se nám potom podařilo dát třetí gól.“

Litvínov - Pardubice 2:1

Do vedení se dostaly překvapivě Pardubice díky Rolinkovi, jehož tečovaný puk trefil po ráně Bubely do brusle, odkud se štěstím zamířil do litvínovské sítě. Domácí vrátil do hry Petružálek, který z úhlu prostřelil gólmana Kloučka krásně do šibenice. Rozhodující gól vstítil v čase 47:33 Ščotka. V přesilovce se nejlépe zorientoval v závaru před brankou po ráně od modré. Asistenci si u gólu připsal Michal Trávníček, jenž zároveň odehrál 1000. zápas v extralize.

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Uvědomovali jsme si důležitost utkání. Potřebovali jsme získat tři body a to se nám dneska povedlo.“

Ladislav Lubina (Pardubice): „Utkání jsme si prohráli sami. Ve druhé třetině jsme neproměnili čtyři samostatné nájezdy. Ve třetí třetině jsme čtyřikrát faulovali, domácí dali branku, dostali se do vedení a my na to nedokázali odpovědět.“

Liberec - Chomutov 7:2

Neuplynula ani polovina zápasu a o jeho výsledku bylo rozhodnuto. Chomutovský Kovář sice stačil v úvodní třetině zareagovat na první gól Ordoše, ale Liberec pak dominoval. Vedení mu za 102 vteřin vrátil Kvapil švihem od modré a náskok navyšovali na přelomu první a druhé části Ordoš s Valským. Hostující zoufalost nezmírnila ani změna brankářů. Pavlát, jenž nahradil Peterse, inkasoval po třech a půl minutách. Pak už to byla exhibice.



Filip Pešán (Liberec): „Vstřelili jsme poctivé góly, které nás dostaly do vedení 3:1. Ve druhé třetině jsme přidali trochu více krásy, využili jsme přesilovky. A ve třetí třetině už zápas nebylo jednoduché hrát. Když vedete po dvou třetinách 7:1, tak hledat motivaci k poctivé hře není jednoduché.“

Jan Šťastný (Chomutov): „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Přijeli jsme v okleštěné sestavě, stále nás trápí zranění. Věděli jsme, že nás čeká tuhá bitva s výborným domácím týmem, který vede tabulku. Od začátku jsme utkání nezachytili.“

Hradec Králové - Zlín 3:4N

Hradec už ve 22. minutě vedl 3:0. Do vedení ho dostal Linhart, náskok navýšil Kukumberg po krásném sóle přes celé hřiště a vše korunoval Vincour výpadek zpoza branky. Jenže Zlín se nevzdal a utkání zdramatizoval. Na 1:3 dával Sedláček, který zachytil na modré špatnou rozehrávku Graňáka a naději vykřesal v čase 34:41 Okál dorážkou Žižkovy střely. Vyrovnání přišlo dvě minuty před koncem: Valenta se ocitl sám na levé straně a krásně trefil horní růžek. V nájezdech rozhodl bekhendovým blafákem Popelka.

Petr Svoboda (Hradec Králové): „V první třetině jsme dominovali. Měli jsme elán a pohyb, proto jsme vedli 3:0. Ve druhé třetině jsme ale odstoupili od naší hry. Nevím, přišlo mi to jako, že chceme vyučovat hokej. Nehráli jsme to, co po klucích chceme celou sezonu.“

Robert Svoboda (Zlín): „Vypadalo to, že půjde o jednoznačné utkání. Vrátili jsme se do hry šťastným gólem a využitou přesilovkou. Myslím, že to byl zlom. Nicméně v defenzivě jsme pořád měli problémy s pohybem a rotací domácích. Nakonec si ale s obrovským kusem štěstí odvážíme dva body.“