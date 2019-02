Stále stejné trable. Zabere hokejová Sparta v klíčové fázi sezony?

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Útočník Jiří Smejkal (uprostřed) tvoří společně s Lukášem Rouskem a Kevinem Klímou aktuálně nejnebezpečnější formaci Sparty. | foto: ČTK

úno 4 2019

Lepší a horší výsledková období hokejové Sparty se střídají, zásadní potíže týmu však přetrvávají. Kvůli nim zůstává ambiciózní mužstvo až na deváté příčce extraligové tabulky. Co musí družina trenéra Uweho Kruppa napravit, aby mohla pomýšlet na atakování první šestky, jež zaručuje přímý postup do play off?