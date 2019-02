Místo jistoty kovbojka. Zavinili jsme si to sami, řekl plzeňský Kovář

Třígólové vedení jeho týmu ve druhé části postupně vystříleli Kracík, Pour a Kantner. Se Spartou, která ve slavnostním utkání vzdávala hold záchranným složkám, už to začínalo vypadat hodně špatně. Nedařilo se jí ani v přesilovkách, z nichž ale paradoxně vytěžila všechny tři trefy potřebné k vyrovnání a rozparádila víc než 15 tisíc fanoušků v O 2 aréně. (15 578 diváků je zároveň nejvyšší návštěva této sezony, pozn. red.)

Západočeši se ale nedali a brali alespoň dva body za triumf v nájezdech, v nichž byl jediným úspěšným exekutorem Peter Čerešňák. Indiáni tak jdou do reprezentační pauzy přece jen povzbuzeni výhrou. „To je vždycky důležité. Projeví se to na ledě i v kabině,“ je rád útočník Jan Kovář, který se zároveň po roce vrací do národního týmu.

Těšíte se na reprezentační comeback?

Těším, a hodně. Jsem zároveň zvědavý, protože s trenéry (Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek) jsem ještě nepracoval. Těším se, až to poznám.

Přestávka vám přitom mohla pořádně zhořknout, kdyby Sparta svůj obrat dokonala.

Ano, víc by to mrzelo, kdybychom v nájezdech prohráli. Takhle je to pořád vítězství, i když vzhledem k průběhu je škoda, že bod navíc nemáme. Ale udělali jsme chybu při prvním oslabení, nechali jsme volného hráče. Oni pak přidali další gól. Dostali jsme se pod tlak a neustáli to.

Začátek zápasu jste přitom měli vynikající, dalo se z něj vytěžit víc?

Jasně, měli jsme šance, které jsme neproměnili. Tehdy to chtělo dát gól navíc a třeba by se to zlomilo už dřív. Ale dopadlo to takhle a my jsme spokojení se dvěma body.

Jak jste si užil divácky atraktivní prodloužení 3 na 3?

Mně se tenhle formát líbí, je to zábavné pro lidi a je i hezké to hrát. Šance byly na obou stranách, možná, že jich dokonce Sparta měla víc. Ale nás perfektně podržel Frodlík (brankář Dominik Frodl) a byli jsme rádi, že se šlo do nájezdů.

O Spartě se říká, že praktikuje defenzivní styl. Vnímal jste to také tak?Skončilo to 5:4, tudíž byly obrany v tomhle případě z obou stran trochu slabší. My jinak máme také dobrou defenzivu, moc gólů nedostáváme. Měli jsme i výborná oslabení, teď jsme v nich ale inkasovali třikrát. Napadalo nám to tam, takže to musíme do příštího zápasu zlepšit.

Dva góly vám vstřelil sparťanský mladík Lukáš Rousek, který je v reprezentační nominaci jako náhradník. Zasloužil by si po takovém výkonu šanci?

Jestli hraje dobře, tak by si ji zasloužil určitě. Vždycky je dobré vidět, jak se do toho dostávají mladí kluci. Já jsem jenom rád, že máme v extralize někoho takového, o kom je slyšet. Český hokej to potřebuje.

Co říkáte na akci „Sparta vzdává hold“, pořádanou na počest záchranných složek?

Je to skvělé. Jsem pro to, aby se takové akce dělaly častěji. Ať už vzdávání holdu, nebo různé retro zápasy, které vyjadřují poctu legendám. Mám to rád.