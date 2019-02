Chci zúročit šanci v áčku, říká pardubický talent Machač

Devatenáctiletý Machač takovým odchovancem je, navíc přímo pardubickým rodákem podobně jako například Denis Kusý, jehož úraz pro Machače dočasně vytvořil místo v sestavě extraligového „áčka“. „Je super pocit hrát v klubu, kde jsem vyrostl,“ svěřil se forvard.

Letos má na kontě utkání hned za čtyři týmy. Vedle tří výše zmíněných duelů v elitní české soutěži válčí i za juniorku Dynama a působil rovněž v prvoligových Litoměřicích nebo druholigovém Dvoře Králové nad Labem.

„V Litoměřicích jsem však nedostával takový prostor, tak si mě pan Salfický (generální manažer HC Dynamo) stáhl. Řekl, že se vrátím do Pardubic s tím, že si zahraji v juniorském mužstvu a pak třeba nastoupím za A-tým. Tím, že se zranil Denis Kusý, jsem příležitost dostal dřív,“ líčil.

Na rozdíl od štírků Kusého a Filipa Koffera, ale i vzrůstem menšího Ondřeje Machaly (dalších pardubických talentů) je Machač už teď kus chlapa. Jeho 192 centimetrů ho řadí mezi nejvyšší borce v celém širším kádru Dynama.

„Hraji to, co mi určí trenéři. Jsem vysoký, čili se snažím hlavně bruslit, dohrávat souboje a chodit do předbrankového prostoru. Vím, že to bolí, ale tak musím hrát, abych mužstvu dle svých schopností přispěl,“ konstatoval Machač.

Posledním Pardubicím nyní chybí 10 kol do konce základní části; pak je čekají boje o záchranu.

„Konec sezony bude náročný, potřebujeme se na něj co nejlépe připravit,“ poznamenal Machač.

