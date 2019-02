Žalostná koncovka Pardubic. Mohli jsme dát i pět gólů, litoval Kloz

I proto, že mu rozhodčí v 9. minutě nedělního duelu v Litvínově (porážka hostů 1:2) dost přísně neuznali gól pro údajné úmyslné kopnutí bruslí. Jedenatřicetiletý centr má tak zatím za Dynamo po dvou utkáních na kontě jen čtyři trestné minuty a záporný bodík v plus-minus - ovšem už stačil poznat, že koncovka souží celý mančaft.

„Co jsem v Pardubicích, moc gólů jsme nedostali - jeden (v pátek při předchozí domácí prohře 0:1 s Libercem) a dva, což není špatné. Ale sami jsme dali jeden... Šance jsme při tom měli na víc. V Litvínově jsme mohli dát čtyři nebo pět branek,“ mínil 31letý útočník, jenž tentokrát nastoupil na pravém křídle třetí formace po boku dvojice cizinců Briana Ihnacaka a Jordanna Perreta.

„Vpředu musíme hrát s chladnější hlavou. Přidat víc agresivity u brány, chodit do dorážek, clonit gólmanovi, tečovat. To musíme zlepšit,“ pokračoval Kloz.

Konkrétně zápas s Litvínovem byl pro něj - vedle nynějšího spoluhráče Ihnacaka a expardubických beků Hunkese, Ščotky a Trončinského - hodně zajímavou konfrontací. I on působil v obou klubech, v litvínovské Vervě v této sezoně hostoval ve třech kláních.

„V Pardubicích jsem krátce, ale na tenhle zápas jsem se hodně těšil,“ přiznal Kloz. „Chtěl jsem pomoci týmu, abychom vyhráli.“

Přestože Dynamo zvítězilo jen ve dvou z posledních třinácti duelů a míří do baráže, v kabině podle něho napanuje nějaká skepse.

„Zapadl jsem bez problémů, kluci mě přijali. Docela rychle si zvykám,“ pochvaloval si. „Ale nebudeme si nic nalhávat. Potřebujeme se dostat do psychické pohody, že začneme střílet góly, vyhrávat. Psychika půjde nahoru a mužstvo si na ledě začne víc věřit. To se pak odrazí i na výkonech,“ pravil směrem k bojům o udržení.

Že sám hraje o možné trvalejší angažmá mezi elitou, to si Kloz nepřipouští. I když by to mohla být vzhledem k věku jedna z posledních příležitostí.

„Kdybych na tohle koukal, asi by se to nevyplácelo,“ přemítal. „Ale Litoměřicím bych chtěl ještě jednou poděkovat, že mi angažmá v Pardubicích umožnily, i svému agentovi, že tu můžu být. Doufám, že se Litoměřice do play off dostanou, moc jim to přeju. A kdyby pak prošly přes první kolo, byl by to nářez,“ dodal forvard.