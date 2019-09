Eberle čeká na gól. Jsem v klidu, zlomí se to, tvrdí plzeňský útočník

„Jedna branka už mi tam spadla, ale nakonec uznaná nebyla,“ připomněl třicetiletý Eberle situaci z druhého kola proti Litvínovu, kdy puk tečoval příliš zvednutou holí.

Jste už malinko nervózní, že na první branku stále čekáte?

Jsem v klidu. I když by samozřejmě pomohlo, kdyby mi tam už něco spadlo. Musím makat dál, jít si za tím. Jednou se to určitě zlomí.

Máte radost, že vaše formace s centrem Kodýtkem a Strakou na křídle šlape a navázala na minulou povedenou sezonu?

Jsem sebekritický. Takže myslím, že můžeme šlapat ještě líp. Tím určitě nechci plivat na sebe nebo na kluky, ale osobně cítím, že mám ještě limity a nejsem ještě tam, kde bych chtěl. Všeobecně. Ono je to zákonité, na začátku sezony je to hodně o bruslení, o boji, hokej se začne hrát o trošku později. Nejdřív je třeba tvrdá práce, pak se k tomu může přidat i ta hokejová šikovnost.

Nestraší vás vysoký počet inkasovaných branek z prvních kol?

Je to o hře celého týmu a snažíme se to zlepšit. Ale určitě mě to nestraší. Je začátek sezony, obecně padá hodně gólů. Udělali jsme vzadu chyby, na tom musíme pracovat. Ale nepřikládal bych tomu velký význam. Podívejte se na skóre většiny týmů, góly teď prostě padají.

Překvapuje vás to?

Asi zvětšili brány, ale nám o tom neřekli... (smích)

Teď vás čekají dva zápasy v řadě, v sobotu derby ve Varech, o den později hostíte Mladou Boleslav. Jak je zvládnout?

Víc než dva zápasy v řadě je možná nezvyk jejich začátek, oba hrajeme od tří odpoledne. Připravíme se na to, pak se bude zase hrát až v pátek, času na odpočinek bude dost. A na konci sezony si přece všichni přejeme, abychom hráli co nejvíc zápasů dva dny za sebou...

Karlovy Vary vyhrály první tři kola, byly na čele tabulky. Budou štikou letošní sezony?

Je brzy, tabulka se lépe srovná až po první čtvrtině, až projedeme jedno kolo každý s každým. Teď výsledky nemá cenu moc přeceňovat. Ale určitě nás čeká těžký zápas. Vary to mají stejné jako loni – bruslení, bojovnost, přechod do rychlého protiútoku.