Jak zlepšit obranu? Hlavně spolu mluvit, nabádá plzeňský Pulpán

Bodově zápasy neskončily mizérií, Plzeň v nich nabrala čtyři body. Ale úkol do příštích dnů zní: Nastartovat defenzivu. A co nejdříve.

„Je to z každého soudku něco. Základ je v tom, že si kluci po těch dvou přídělech na Spartě a v Hradci momentálně nevěří, je tam problém se sebedůvěrou. Teď nám to zachraňuje produktivita. Nejde jen o přesilovky, celkově se nám daří střílet branky. Ale vzadu je problém,“ popisoval po duelu se Zlínem Jiří Hanzlík, asistent hlavního trenéra HC Škoda Čiháka.

„V přípravě ani v Lize mistrů jsme neprohráli, pak jsme hned v prvním kole dostali sedmičku na Spartě. Sebevědomí kleslo, tolik si nevěříme. Ale věříme, že se to zlepší,“ souhlasil 34letý Lukáš Pulpán, nejzkušenější plzeňský obránce.

Zatím nezáří ani gólman Dominik Frodl, úspěšnost zákroků má těsně pod 85 procenty. Navíc všechna zátěž teď leží na něm, těsně před startem extraligy si v utkání Ligy mistrů ve Finsku přivodil svalové zranění jeho parťák v brankovišti Jaroslav Pavelka. A spoluhráči mu situaci neulehčují.

Všechny inkasované góly se Zlínem měly společného jmenovatele - nepokrytý hráč před brankou, který měl spoustu času na dorážku či teč.

„V obranném pásmu hrajeme špatně, jsou tam zmatky. Přebíráme si blbě hráče, pak vždycky někdo vyplave. Musíme to zlepšit, rozebrat si chyby, na tréninku to stále dokola pilovat. A hlavně mezi sebou mluvit, pomáhat si navzájem. Tím si pomůžeme,“ hledal cestu ven Pulpán.

Útočník Luboš Rob, který k výhře nad Zlínem přispěl dvěma góly a asistencí, navíc zdůraznil, že defenziva je práce celého týmu. „Je to vizitka všech, nejen obrany nebo gólmana. I nás útočníků, my musíme vzadu klukům více pomáhat.“

Důvod k panice není, Plzeň je v tabulce se sedmi body sedmá, jen tři jí ztrácí na vedoucí Liberec. Ofenziva šlape na výbornou, ale gólové příděly chce i tak zastavit co nejrychleji. Před sebou má Škoda náročný víkend, dva zápasy ve dvou dnech. V sobotu derby v Karlových Varech, o dva dny později doma souboj s Mladou Boleslaví.

„Když to kluci směrem dozadu uměli ještě před dvěma týdny, nezapomněli to. Je to jen v hlavách, musíme na tom pracovat. Zlepšit osobní souboje, čtení hry,“ řekl trenér Hanzlík. I to, že se Zlínem tým urval tři body, pomůže. „O chybách víme, ale to neznamená, že jsme neměli z vítězství radost. Otočili jsme to z 0:2 na 5:4, v závěru ubránili téměř dvouminutové oslabení tři na pět. Tyhle věci nás určitě posílí,“ věřil obránce Pulpán.

Plzeň však ztratila zkušeného centra Kracíka, který se znovu zranil v utkání v Hradci Králové. „Bohužel, je to na delší dobu,“ smutnil Hanzlík. Naopak další forvard Vlach by měl být brzy zpět.