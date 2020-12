Užil jsem si to, loučí se Zbořil s extraligou. V Bostonu mu slibují šanci

„Nedokážu si zatím představit, co nás v Americe čeká,“ hlásí třiadvacetiletý hokejista.

Potvrzují se slova Jaromíra Jágra, že hra na velkém a malém kluzišti se sice obojí jmenuje hokej, ale je to jiný sport?

Pořád je to hokej. Přišlo mi snadné se překonvertovat na velké hřiště. Když jsme ale pak hráli na Spartě, tak po těch zápasech na velkém bylo horší hrát na užším kluzišti, v O2 areně to bylo znát.

V dresu Komety už se neukážete, je to tak?

Ano, bohužel letím ještě před Vánoci. Bylo to narychlo a já měl ještě cestovat s národním týmem do Ruska na turnaj. Na poslední chvíli jsem to musel odříct, protože Boston mě chce hned po víkendu, a tak by nemělo cenu přesouvat se do Ruska, abych musel odlétat předčasně.

Jak se vám alespoň v reprezentaci koukalo na bratra Adama?

Mně se to moc líbilo. Byl to rychlý hokej nahoru a dolů, vyrovnané partie. Zápasy byly skvělé a na bráchu jsem moc hrdý.

Bratrovi se tedy nakonec povedl start v seniorské reprezentaci dříve než vám...

Mohli jsme tam být oba, to je škoda. Snad se ještě najde příležitost a potkáme se tam společně.

Adam Zbořil objíždí bránu v zápase Česka se Švédskem.

Pojďme zpět k extralize. Co vám angažmá v Brně přineslo?

Dost. Zkusil jsem si českou extraligu, za což jsem opravdu moc rád. Hodně jsem hrál, měl jsem přes dvacet minut skoro v každém zápase. Je to super start před sezonou, pomůže mi to rozjet se do tempa.

Jaký je to rozdíl oproti Providence v AHL?

Jsem zvyklý na podobný icetime, akorát jsem tam nehrál speciální formace. Tady v Kometě jsem si stoupl jak na přesilovku, tak na oslabení, a to pro mě bylo vyloženě super.

Musel jste změnit myšlení? Providence hrálo v minulé sezoně velmi dobře a na konci vedlo svou konferenci. Kometě se naopak příliš nedařilo.

V Providence jsme si na začátku sezony také procházeli horším obdobím, pak se ale začalo dařit a posledních dvanáct zápasů jsme zvládli bez prohry. Bohužel nám pak ukončili sezonu. Byli jsme z toho tehdy hodně smutní. Tady v Kometě nás zamrzelo, že jsme nepomohli více, a jen doufám a přeji klukům, aby se jim co nejrychleji začalo dařit a letěli tabulkou výš.

Byla na začátku sezony možnost cesty přes jinou ligu, nechtěl jste do Švédska, Finska nebo Ruska?

Nějaké nabídky byly, ale tím, že jsem chtěl být doma a lákalo mě hrát za Kometu, jsem se rozhodl takhle. V sedmnácti jsem odešel za moře a nikdy jsem si nejvyšší domácí soutěž nevyzkoušel, tak to byla cesta, jak zůstat doma a nic nevymýšlet.

Co v této době očekáváte od kempu? V Bostonu navíc není nejtepleji, a tak bude asi větší důraz na přípravu na ledě a v posilovně.

Nedokážu si to vůbec představit. Člověk musí být připravený na nejhorší. (směje se) Já ještě ani nevím, kde zůstanu, jestli má klub pro mě nachystaný hotel, nebo něco jiného. Informací je teď opravdu málo a všechno je neurčité.

Sledujete pozorně pohyby v kádru? Na modré čáře Bruins se rýsují vcelku velké změny...

Pro mě se zase tolik nezměnilo. Vypadli dva leváci, ale pořád tam je deset obránců, přes které se budu muset do sestavy prokousat.

Ale právě vypadla ta dvě velká jména - Torey Krug a Zdeno Chára. Potvrzují se slova generálního manažera Dona Sweeneyho, který avizoval, že teď je vaše velká šance se do A týmu dostat?

Potvrzují. Bavil jsem se průběžně s trenérem obránců Bostonu a říkal mi, co bude potřeba a na co se zaměřit, abych se udržel v sestavě. Šanci bych dostat měl. Vtloukal mi do hlavy, co pro to mám udělat.

Byli spokojení s vašimi výkony?

V některých zápasech ano, v nějakých ne. Sedm měsíců jsem nehrál, jen trénoval, a tak to na začátku bylo takové skočení do studené vody. Nakonec ale byli docela spokojení s tím, co jsem ukazoval.

Stal jste se třináctým nejvytěžovanějším bekem celé extraligy, posbíral jste osm bodů za gól a sedm asistencí. Jak jste s výkonem a bodovým ziskem spokojený vy osobně?

Bodů mohlo být určitě víc. Je to ale týmový sport, a když mančaft nemá tolik šancí, nemáte ani body.

Jakub Lauko (vpravo) slaví gól v přípravě s Philadelphií, k bostonským gratulantům patří i Jakub Zbořil (vlevo).

Brno má v posledních zápasech málo střel od modré čáry, beci nejsou příliš produktivní. Čím to je?

Ne tím, že by obránci nechtěli střílet. Tým si úplně nesedí v systému, připadá mi, že nejsou všichni zajedno, a když to bek dostane od útočníka na střelu, tak se nikdo nerve před bránou a nedělá pro střelu ani prostor. Nemůžeme střílet od modré, když před brankářem nikdo není. To je odhozený puk, brankář si připíše zákrok a nic to neřeší.

Máte pár slov pro Kometu na rozloučenou?

Díky za prostor, který mi dali. Fakt jsem si to hrozně užil, i když se týmu zrovna nedařilo. Přeji jim hodně štěstí do zbytku sezony, ať to zvednou, udělají delší bodovou šňůru a bojují o další titul.